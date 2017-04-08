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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Tek adam rejimi felaket getirir

08 Nisan 2017, Cumartesi
Türkiye'nin adeta yarı açık cezaevi haline getirildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, referanduma sunulan anayasa değişikliği ile ülkenin tek adam rejimine götürülmek istendiğini söyledi.

 

CHP genel başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yapılan baskılarla yarı açık cezaevi haline getirdiğini belirterek, “Referanduma sunulan anaya değişikliği teklifi ülkeyi otoriter bir yönetime götürür” dedi.

Kılıçdaroğlu, gazete temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme dair soruları cevapladı. Kılıçdaroğlu, referandumda adeta Türkiye’nin kaderinin oylanacağını vurgulayarak, “Herkesin 16 Nisan’da sandığa gitmesini istiyorum. Sandığa ne kadar çok kişi giderse “Hayır” oyları o kadar çok çıkacaktır” dedi.

Sandıktan “Hayır” çıkacağına kesin olarak inandığını anlatan Kılıçdaroğlu, tüm yetkilerin tek kişide toplanmasına karşı olduklarını belirterek şöyle dedi: “Bir adama bu kadar büyük yetkiler verilmez. Tek adam rejimleri, her ülkeye felâket getirmiştir. Nedeni de şu; beşer şaşar. İnsanoğlu hata yapar.” Ülkenin geldiği durumun hiç de açıcı olmadığını, yanlış dış politikalar sebebiyle bölgede kaybedenin Türkiye olduğunu savunan CHP Lideri, “İşte Suriye’de geldiğimiz durum. İşte Irak’ta geldiğimiz nokta. Buradaki bütün gelişmeler Türkiye’nin aleyhine hale geldi. Türkiye bu durumu haketmiyor. Suriye’de verilen sözler tutulamıyor. Irak’ta Kerkük’ün durumu gözler önünde. Hiçbir şeye müdahale edemez hale geldiler” diye konuştu. Son olarak referandum sandıkları ile ilgili gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Vatandaş yeter ki sandığa gelsin” dedi.

İstişare gerekli

Kılıçdaroğlu, devlet yönetiminin akıl işi olduğunu, esasında istişarenin yapılması gerektiğini belirterek, “Çünkü bizim güzel bir sözümüz var; akıl akıldan üstündür. Niye akıl akıldan üstündür? Çünkü Rabbimizin bize verdiği en güzel hediye akıldır. O nedenle Rabbimiz yüce kitabında çok kez der ki; ‘aklınızı kullanmıyor musunuz?’ der. Şimdi bize diyorlar ki, ‘Siz hiç aklınızı kullanmayın, tepede bir adam var, aklınızı ona emanet edin. Siz bunu kabul ediyor musunuz? Kimse kabul etmeyecek ve hep birlikte Allah’ın izniyle gidip hayırlı bir iş yapacağız” diye konuştu. 16 Nisan’da herkesin sandığa gitmesini ve beraberinde sandığa gitmek istemeyenleri de teşvik etmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Ayrıca Kılıçdaroğlu, parti devleti kurulmak istendiğini belirterek, partisi olmayan vatandaşların da ikinci sınıf vatandaş olacağını söyledi.  Kahramanmaraş - aa

Haber Merkezi / İstanbul

Etiketler: kılıçdaroğlu, referandum
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