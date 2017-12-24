'Tek tip' Guantanamo'da yaşam tarzı!

Resmi ziyaretlerde bulunmak için Sudan'a yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalima'nında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hühmünde Kararnamede (KHK) yer alan tek tip kıyafet uygulamasına ve taşeron işçiler için yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, tek tip uygulamasının Guantanamo'da yaşam tarzı olduğunu söyleyerek, "Türkiye'ye mahsus da değil bu. Dünyanın değişik yerlerinde uygulanıyor. Guantanamo'da bu yaşam tarzı haline dönüştü. Hatta orada ayaklarına zincirler takılıyor. Türkiye'de bu var mı? Yok" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, bu sabah çıkarılan 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerine yapılan düzenlemeyle ilgili, "Taşeron falan kullanılmayacak. Temizlik işlerini diyelim ki İSTOÇ alacak o yürütecek. İnanıyorum ki çok daha huzurlu, rahat bir döneme böylece girmiş olacağız" ifadesini kullandı.