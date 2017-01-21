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21 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Teklif kabul edilince buzlar eridi

21 Ocak 2017, Cumartesi 09:46
MHP Lideri Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin kabulüyle ilgili "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bahçeli'nin Genel Kurul'da Tuğrul Türkeş ile uzun uzun konuşması dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kabul edilen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

''MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." dedi.

"FAYDA SAĞLAYACAKTIR"

Bahçeli, Mecliste anayasa teklifi görüşmeleri süresince çalışmaları takip etti. Teklifin tümü üzerindeki oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

TUĞRUL TÜRKEŞ İLE SOHBET ETTİ

Öte yandan Genel Kurul'da MHP'den istifa ederek AKP saflarına geçen Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş ile bir süre sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Türkeş, MHP'den ihraç edilmişti.

Etiketler: tuğrul türkeş
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