Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Kalaba'da toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, tarım ürünleri tanzim satış noktalarının açılmasına değinerek, fiyatların neredeyse yarı yarıya inmiş durumda olduğunu belirterek, "Bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz." ifadelerini kullandı. *** 'Birkaç gün içerisinde inşallah açıyoruz' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Sincan'da yaptığı konuşmasında "Ankara'daki şehir hastanesi, Türkiye'nin en büyüğü olacak ve birkaç gün içerisinde inşallah açıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz, faiz, enflasyon kıskacında teslim alınmaya çalışılan Türkiye'nin mücadelesine destek vermek yerine, fırsatçı bir anlayışla kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız." açıklamasında bulundu. AA

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