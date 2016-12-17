Teröristin kimliği belli: 7 kişi gözaltında

Kayseri'de 13 polisi şehit eden, 55 polisin de yaralanmasına sebep olan hain saldırı hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin kimliğinin belli olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kayseri Valiliği önünde açıklama yaptı. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "12 şehidimiz Adli Tıp'a intikal etmiş durumda. Bir şehidimiz de üniversite hastanesinde. 13 şehidimiz var. 56 yaralımız var, 12'si yoğun bakımda 4'ü ağır. Şu anda 7 kişi gözaltında. Teröristin kimliği belli."

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