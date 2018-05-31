AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Giresun'da mitingde yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret almaz, işareti sadece milletten alır." dedi.

"Vaatte ölçü, izan yok." diyen Yıldırım, şunları söyledi: "'Sağ elinize güneşi, sol elinize ayı vereceğim' diyorlar. Vaat de vaat... İyi güzel de sen CHP'nin seçim beyannamesini okumadın mı? Orada diyor ki 'Cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkisi olmayacak.' Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın? Hem yetkilerini kaldıracaklar, parlementer sisteme geri dönecekler, hem de boyundan büyük vaatler vereceksin. Millet yemez bunu." Yıldırım, "Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya ahdettik, yemin ettik, ant olsun ki çıkaracağız. Artık terörün beli büyük oranda kırıldı." dedi. AA

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