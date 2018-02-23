‘Teşkilât vebalıymışım gibi beni bıraktı’

AKP’den ihraç edilen Yalova’nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye Belde Belediye Başkanı Ahmet Meydan, partisine tepki gösterdi:

“Teşkilat vebalıymışım gibi beni bıraktı.” İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hakkında soruşturma başlatılan, yolsuzluk iddiasıyla AKP’den ihraç edilen Teşvikiye Belediye Başkanı Ahmet Meydan, partinin kendisine sahip çıkmadığını söyledi. Beldede yapılması düşünülen turizm tesisi için 243 dönümlük arazinin usulsüz olarak başkasına verilmesi için protokol yapmakla suçlanan Meydan, müfettiş raporunun beklenmeden karar alınmasını eleştirdi. Partisinin kendisini yalnız bıraktığını söyleyen Meydan, “Tek amacım bir yatırımcı gelsin ve beldeme yatırım yapmasıydı. Ben Yalova’da yaşıyorum. Teşkilât hariç, herkes yanımda. Vebalıymışım gibi beni bıraktılar. Hatam var. O sözleşmeyi yapmak büyük hataydı, ama insan hata yapabilir. 10 gün içinde Iraklı iş adamına dâvâ açacağım. Bu konuda hukukî girişimde bulundum. Öyle bir projeydi ki sadece beldemiz için değil Yalova’ya da getirisi olacaktı. Ben onu heyecanına kapıldım” dedi.