Tezcan: Brunson 12 Ekim’de serbest bırakılacak

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, 12 Ekim’de yapılacak duruşmada, İzmir’de ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un talimatla serbest bırakılacağını iddia etti.

T’24’ün haberine göre Tezcan, şöyle konuştu; “İktidar partisi iki meselenin üstünü örtmek istiyor. Birincisi, belli ki 12 Ekim’de rahibi serbest bırakacaklar. Hukuku esir aldılar. Aslında hukuku ve adaleti serbest bıraksalar, bu yaşadıkları başlarına gelmeyecek. Bizi dinleseler, ‘Demokrasiyi, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü sağlayın’ sözümüze uysalar, adaleti ülkede tahsis etseler, bu dertler başlarına gelmeyecek. Gerçekten bağımsız bir yargı olsa, Türkiye’de hiç kimse çıkıp da ‘Benim adamımı neden tutukladın, benim adamımı neden içeriye attın?’ deme sebebi bulamaz. Ama sen talimatla birilerini tutuklatıp, talimatla birilerini serbest bırakmaya başlarsan, birileri de bunu senden isteme cesaretini bulur. Ülkeyi düşürdükleri tablo, şu anda budur. 12 Ekim’de de talimat verip, rahibi serbest bıraktıracaklar. Bıraktırsınlar. Rahibin tutuklu kalmasından kimsenin memnun olduğu falan da yok. Adaletin, hukukun, hakimlerin iktidarın elinde oyuncak olup, yargının ayaklar altına alınmasından rahatsızız.”