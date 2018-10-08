"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Tezcan: Brunson 12 Ekim’de serbest bırakılacak

08 Ekim 2018, Pazartesi 16:10
CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, 12 Ekim’de yapılacak duruşmada, İzmir’de ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un talimatla serbest bırakılacağını iddia etti.

T’24’ün haberine göre Tezcan, şöyle konuştu; “İktidar partisi iki meselenin üstünü örtmek istiyor. Birincisi, belli ki 12 Ekim’de rahibi serbest bırakacaklar. Hukuku esir aldılar. Aslında hukuku ve adaleti serbest bıraksalar, bu yaşadıkları başlarına gelmeyecek. Bizi dinleseler, ‘Demokrasiyi, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü sağlayın’ sözümüze uysalar, adaleti ülkede tahsis etseler, bu dertler başlarına gelmeyecek. Gerçekten bağımsız bir yargı olsa, Türkiye’de hiç kimse çıkıp da ‘Benim adamımı neden tutukladın, benim adamımı neden içeriye attın?’ deme sebebi bulamaz. Ama sen talimatla birilerini tutuklatıp, talimatla birilerini serbest bırakmaya başlarsan, birileri de bunu senden isteme cesaretini bulur. Ülkeyi düşürdükleri tablo, şu anda budur. 12 Ekim’de de talimat verip, rahibi serbest bıraktıracaklar. Bıraktırsınlar. Rahibin tutuklu kalmasından kimsenin memnun olduğu falan da yok. Adaletin, hukukun, hakimlerin iktidarın elinde oyuncak olup, yargının ayaklar altına alınmasından rahatsızız.”

Etiketler: bülent tezcan, brunson
Okunma Sayısı: 76
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin bir açıklama da Fransa'dan

    'Buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz'

    35 liraya simit ayran alınmaz

    Ekmeği 1 liradan satıyor

    Dünyada düştü, bizde arttı

    Malkoç: Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin

    'Şu anda gündemimizde yok'

    Ağır silahlar İdlib'den çekildi

    'AKP-MHP ittifakı'na ilişkin Kurtulmuş'tan açıklama

    CHP’nin Antalya adayı belli oldu

    Basın mensuplarından Suudi gazeteci Kaşıkçı açıklaması

    İklim Değişikliği Paneli'nde 'küresel ısınma' uyarısı

    Türkiye, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda arama izni istedi

    Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Eski Pakistan Başbakanları Şerif ve Abbasi ifadeye çağrıldı

    Ticaret beklenti anketine göre ihracat yüzde 6 azalacak

    Çin: Interpol Başkanı Hongwei sorguda

    İdlib hattında ağır silahların tahliyesi bugün tamamlanıyor

    Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

    Asgari ücret Avrupa ülkelerinin en düşükleri arasında

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Af, adalet ve mağfiret
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    “Yeni Asya herkes için güvenli bir liman”
    Cevher İLHAN

    Rusya’daki Risale-i Nur dâvâlarına sahip çıktık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Duânın psikolojik boyutları ve güzellikleri
    Feyzullah ERGÜN

    Trans yağlar: Kötü yağlar - 1
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ın koyduğu kanunlara uymakla muvaffak oluruz
    Genel

    Eğitim çıkmazdan nasıl kurtulur?
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları başladı
    Genel

    Avustralya’da nurlu tatil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.