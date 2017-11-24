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24 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Tezcan: Bu telâşınız niye?

24 Kasım 2017, Cuma 17:37
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Beylikdüzü Belediyesi tarafından yaptırılan okulların açılış töreninin ardından, basın mensuplarının gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarraf olayının sorulduğu Tezcan şunları söyledi; “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devleti, niye Zarraf meselesini bir milli mesele gibi görmeye ve göstermeye çalışıyor. Ortada bir suç varsa, suçun yargılaması yapılır. Bizim söylediğimiz şey açıktır, evin mahkemesinde yargıla, elin mahkemesine mahkum olma dedik. Rıza Zarraf’ı adeta bir koruma altına aldılar. Evin mahkemesini kapattın, elin mahkemesi şimdi yargılamaya kalkıyor. İftiracı olacağından, konuşacağından telaş ediyorlar. Suç işlemeyen telaş etmez. Rıza Zarraf meselesi nota verilecek mesele midir? Askerin başına çuval geçirilirken nota vermeyenler, Rıza Zarraf söz konusu olduğunda nota veriyorlar. Bu telaşınız niye? Vakur durun biraz. Bu telâşı anlamıyorum. ‘Varsa birinin suçu, versin hesabını’ deyin.”

DHA

Etiketler: tezcan, sarraf
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