Trabzon İYİ Parti diyor

İYİ Parti Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Dr. Hüseyin Örs seçim çalışmalarına bölgesinde devam ediyor.

Örs, iftar programında Trabzon Demokrat Sevdalıları Platformu ile buluştu. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti Trabzon 1.Sıra Milletvekili adayı olan Dr. Hüseyin Örs’e Trabzon Demokrat Sevdalıları Platformu adına Demokrat Parti Eski İl Başkanı Ümmet Öksüz tarafından ‘’Ahde Vefa’’ ve Eski İl Bşk. Yrd. Lale Murathanoğlu tarafından da vefat eden ağabeyi İsmail Örs ve kardeşlik hukuku bulunan vefat eden İbrahim Er için ‘Sevincimizden Ağlasak Sesimizi Duyar mısınız’’ plaketleri takdim edildi. Dr. Hüseyin ÖRS göz yaşlarını tutamadı. Örs, “Sokak İyi Parti Trabzon’da birinci parti diyor, teşkilata yakın arkadaşlarımızla beraber yürüyüş yapalım dedik.Vatandaşlarımız ,dolmuşçu ve esnaf arkadaşlarımız İYİ Parti’ye sevgilerini desteklerini gösteriyor. Trabzon’da seçimin favori partisi İyi Parti’dir” dedi. Trabzon – Kahraman Alpak

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