Trump'a: Sen çalarsın sen oynarsın

ABD'nin Kudüs kararını tanımadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump için "Kendin çalar, kendin oynarsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamlarıyla, Türkiye'yi zayıf göstermek için çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabın verildiğini söyledi.

KUDÜS TEPKİSİ: ARKASINA SAKLANACAK AĞAÇ DAHİ BULAMAYACAKSINIZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili konuşan Erdoğan "İnsan Hakları Günü'nü dünyanın pek çok yerinde özellikle Kudüs'te insan haklarının ayaklar altına alındığı bir dönemde yaşıyoruz. Kudüs'te sergilenen vandallığın, hoyratlığın ilelebet devam etmesi mümkün değildir. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar, yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler." dedi.

"KENDİN ÇALAR KENDİN OYNARSIN"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla dökülen kana ortak olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz. Başkan Trump'ın açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın sen oynarsın. Bugünkü sorunların temelinde ABD ve Avrupa'nın İsrail'in önünü açan politikaları vardır. Bu ülkeler BM kararlarına sahip çıksaydı bölgede 10 yıllardır süren katliamların önüne geçilebilirdi. Filistin ve Kudüs konusundaki beyanları yakından takip ederek herkese notunu vereceğiz."

"MÜLTECİLERE SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA EN FAZLA ÖDÜLÜ HAK EDEN ÜLKE TÜRKİYE"

Erdoğan, "Eğer dünyada mültecilere sahip çıkma konusunda bir ödül verilecekse, bunu en fazla hak eden ülke Türkiye'dir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimsenin mazlumları, mağdurları niçin ülkemizde barındırdığımızı sorgulamaya hakkı yoktur." dedi.