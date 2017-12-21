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'Trump'ın tehdidi kınanmalı'

21 Aralık 2017, Perşembe 19:00
CHP Grup Başkanvekili Özel, BM Genel Kurulundaki Kudüs oylamasına ilişkin, Trump'ın genel kurulda oy verecek ülkeleri tehdit etmesinin kınanması gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasına ilişkin, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından, genel kurulda oy verecek ülkelerin adeta tehdit edilmesi, onlara karşı maddi yardımlar üzerinden şantaj yapılmasının son derece yanlış olduğunu ve kınanması gereken bir tutum olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1 milyon kişinin beklentisinin taşerona kadro verilmesi olduğunu belirterek, AKP'nin aslında bu sistemden son derece memnun olduğunu ama 7 Haziran ve 1 Kasım seçim beyannamelerinde CHP'nin gündeme getirmesi ve yarattığı toplumsal beklenti karşısında daha fazla direnemeyerek bu sözü vermek zorunda kaldığını öne sürdü.

Bu konuda beklentinin yüksek olduğuna işaret eden Özel, "taşeronla ilgili beklenti bir yana kötü kokuların da geldiğini" söyledi. Düzenlemenin kapsamına değinen Özel, "AKP’nin aklındaki taşeron düzenlemesi, dağın fare doğuracağı hatta o farenin de ölü doğacağı bir sistemdir. O yüzden Meclise getirmek, konfederasyonlarla, taşeron işçi temsilcileriyle yüzleşmek istemiyor." dedi.

Özgür Özel, OHAL KHK'sının terörle mücadele için olduğunu ve taşeronu oyalamak, kandırmak, yıldırmak, beklentilerini boşa çıkarmak için kullanılamayacağını söyledi.

Düzenlemenin KHK ile yapılması durumunda 3 temel sıkıntının olacağına işaret eden Özel, bunların düzenlemeyi sendika ve işçi temsilcileri, muhalefet ve en önemlisi hukuktan kaçırmak olduğunu öne sürdü.

"Meclisin tatile girmesine karşı çıkıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin verdikleri gensoru önergesinin gündeme alınıp alanmayacağı görüşmelerinin yarın yapılması konusunda partilerin uzlaşma sağladığını belirten Özel, ancak Danışma Kurulu taslağında Meclisi 9 Ocak'a kadar tatil etmek isteyen bir taleple karşılaştılarını ve kendilerinin bunu reddettiğini dile getirdi.

Meclisin tatile girmesine karşı çıktıklarını vurgulayan Özel, "Bir milyon kişi, eşleri, çocukları, yakınları umutla bu Meclisten çözüm beklerken bu tatil kimin, neyin tatilidir." ifadesini kullandı.

"BM Genel Kurulundaki oylama"

Daha önce BM Güvenlik Konseyinde ABD vetosuyla reddedilen Filistin'e ilişkin karar tasarısının BM Genel Kuruluna taşınmasını olumlu ve doğru bir yaklaşım olarak gördüklerini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Genel Kurulda her şeye rağmen gerekli oyu sağlayarak kabul edileceğine ilişkin umudumuz ve inancımız var. ABD Başkanı Donald Trump tarafından genel kurulda oy verecek ülkelerin adeta tehdit edilmesi, onlara karşı maddi yardımlar üzerinden şantaj yapılmasının son derece yanlış olduğunu ve kınanması gereken bir tutum olması gerektiğini düşünüyoruz. Süper güç olmak elinde bulunduğu gücü küstahça kullanmayı ve şantaja dönüştürmeyi eğer gündeme getiriyorsa sizin gücünüz bütün dünya kamuoyu tarafından tartışılır. Trump'un bu tutumunu kabul edilemez bulduğumuzu söylüyoruz.

CHP olarak tarihsel tutumumuzu tekrarlamak istiyoruz. Biz, Filistin ve İsrail’de iki ülkeli, iki egemen devletli ve Filistin’in toprak bütünlüğüne saygılı bir çözümü savunduk ve savunmaya devam edeceğiz."

AA

Etiketler: bm, özgür özel, kudüs
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