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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Trump'tan yeni 'Kaşıkçı' ve yaptırım açıklaması

07 Kasım 2018, Çarşamba 21:58
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda gelecek hafta Kongre ile görüşeceğini, konuya ilişkin Türkiye ve Suudi Arabistan’la yakın çalıştığını belirterek, "Bu konuda güçlü bir fikir oluşturuyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, ABD’de yapılan Kongre seçimleri sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği ilk basın toplantısında, gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

Trump, "Bu konu üzerine gelecek hafta çalışacağız, Kongre’yle yakın bir çalışma içerisindeyiz. Birlikte çalışıyoruz, hepsi yetenekli insanlar. Türkiye ve Suudi Arabistan’la birlikte çalışıyoruz. Bu konuda güçlü bir fikir oluşturuyorum." diye konuştu.

İran yaptırımlarında Türkiye muafiyeti

Trump ayrıca, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye, İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanınmasına ilişkin de açıklamalar yaptı.

Bir soru üzerine Trump, “ABD tarihindeki en büyük yaptırımları uyguladık.” değerlendirmesinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat bazı ülkelere süre verdim, çünkü talepte bulundular. Bunu yaptım, çünkü petrol fiyatlarının varil başına 100 veya 150 dolara çıkmasını istemiyorum. Çünkü fiyatları aşağı çekiyorum. Eğer bakarsanız, petrol fiyatlarının aşağı düştüğünü görürsünüz."

Trump petrol fiyatlarının son aylarda düşüşte olduğunu vurgulayarak, "Yaptırım konusunda çok sert olmak yerine, petrolün bazı ülkelere gitmesinde sorun görmedik. Petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyorum. Çok hassas bir pazar. Zaman içerisinde belki daha sert bir pozisyon alacaklar. Fakat dünya genelinde petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyorum.” diye konuştu.

AA

Etiketler: Trump, Kaşıkçı, yaptırım, İran, Türkiye
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