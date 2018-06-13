Sabuncubeli Tüneli, yıllar süren bekleyişin ardından Pazartesi günü açıldı.

Tünelden ilk geçen kişi ise Başbakan Binali Yıldırım oldu. Resmi açılışın ardından Binali Yıldırım, tünelde canlı yayına da konuk olmuştu. Bu görüntüleri Yıldırım, sosyal medya hesabından da paylaştı. Canlı yayın sonrasında ise tünel trafiğe tekrar kapatıldı. Manisa’da yayımlanan Bugün gazetesinin haberine göre yapımı yıllardır yılan hikayesine dönen ve dün Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi açılışı yapılan Sabuncubeli Tüneli yine trafiğe kapatıldı. Sabahın erken saatlerinde Manisa’dan İzmir’e gidecek olan yurttaşlar, Sabuncubeli Tüneli’nin kapalı olduğunu görünce tepki gösterdi. Açılışın seçim malzemesi olarak kullanıldığını dile getiren vatandaşlar, “Tüneli değil töreni seçime yetiştirmişler” şeklinde tweetler attı.

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