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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Türk diplomatların yüzde 25'i ihraç edildi

16 Kasım 2017, Perşembe 16:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk diplomatların dörtte birinin bakanlıktan ihraç edildiğini söyledi. Çavuşoğlu mülteci anlaşması, YPG ve ABD'ye dair de açıklamalarda bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi ardından gerçekleştirilen soruşturmalar sonucunda Türk diplomatların yüzde 25'inin Dışişleri Bakanlığı'ndan uzaklaştırıldığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. İhraçların "ciddi bulgu ve belgeler" neticesinde gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, görevlerine geri dönen kişilerin oranına bakıldığında bakanlığın "hata yapmadığının" görüldüğünü söyledi.

AB'den 3 milyar euro

Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin sunumunu gerçekleştiren Çavuşoğlu, 2016 yılında AB ile Türkiye arasında varılan mülteci anlaşmasına da değindi. Çavuşoğlu, anlaşma kapsamında AB tarafından ödenmesi kararlaştırılan toplam 6 milyar euro değerindeki finansmanın ikinci kısmı olan 3 milyar euro'yu 2018 yılı sonuna kadar tedarik edeceklerini söyledi.

Suriye iç savaşı ve YPG hakkında da konuşan Çavuşoğlu, YPG'nin Rakka'da "IŞİD'le savaşmak için değil, bölgeyi ele geçirmek için bulunduğunu" söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD arasındaki vize krizinin çözümünde önemli oranda gelişme kaydettiklerini de sözlerine ekledi. "ABD'den tedarik edilmesi beklenen silahların teslimatında gecikme yaşandığına" vurgu yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu noktada "alternatif çözümler" geliştirdiğini belirtti.

Deutsche Welle Türkçe

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