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6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Türkiye algısı bozuldu

06 Aralık 2017, Çarşamba 16:56
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son dönemde Türkiye algısının bozulduğunu belirtti ve ‘durup dururken bu noktaya gelinmediğini’ söyledi.

Şimşek, “Bizim gerçekliğimiz algımız kadar kötü değil, arzuladığımız kadar da iyi değil” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla yapılan Finans Forumu, Swiss Otel’de başladı. Hürriyet’in haberine göre, Şimşek, burada yaptığı konuşmada “Son 15 yılda bir çok dış şok yaşadı ülkemiz. Türkiye’deki OHAL durumu, dünyadaki algısı, Türkiye’nin verdiği tepkiler, başına gelenlerle yakından ilgili durup dururken bu noktalara gelinmedi. Burada algı son dönemde bozuldu. Bu da gerçekliği kısmen etkiliyor” dedi.

Türkiye’deki OHAL’in dünyadaki algısı da etkiliyor

Şimşek’in konuşmasından satırbaşları şöyle: (Rıza Sarraf davasıyla ilgili olarak) “Davanın sadece bilinen kamu bankası (Halkbank) dışında orada da net olarak bu bankacılık sektörü ve ülkemiz için çok kritik. Bu belirsizlik ve etkisi bankaların kendi basiretsizliğinden kaynaklanmıyor. Sistem normal işini yapıyor belirsizlik etkilerse tabii ki biz gereken desteği sağlarız. Bugün itibarıyla bir bankamız hariç hiçbir banka hakkında ABD Hazinesi’nin başlattığı bir bilgi talebi dahi yok. Sadece bir bankamızla ilgili, ki o konuda da açıklama yapıldı, bir bilgi talebi var. Son 15 yılda bir çok dış şok yaşadı ülkemiz. Türkiye’deki OHAL durumu dünyadaki algısı Türkiye’nin verdiği tepkiler başına gelenlerle yakından ilgili durup dururken bu noktalara gelinmedi. Burada algı son dönemde bozuldu. Bu da gerçekliği kısmen etkiliyor. Bizim gerçekliğimiz algımız kadar kötü değil, arzuladığımız kadar da iyi değil. Bunu değiştirmek için reform dönemi. 

Etiketler: mehmet ş, mşek
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