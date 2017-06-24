Bolu'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Köroğlu mevkisinde geceyi geçiren Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşten önce gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe devam ediyor.

Yürüyüşün 10'uncu gününde olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, bütün vatandaşların bayramını kutlayarak bayramın memlekete huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.

Türkiye'nin gerginliklerde çok acılar çektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bu yürüyüşün Adalet Yürüyüşü olması bu açıdan da çok önemli. Adalet Yürüyüşü bayrama ayrı bir anlam katacaktır. Gerçekten de gerilen, kutuplaşan, söylemlerle adeta yeni düşmanlar yaratan bir Türkiye'den söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan, uygarca tartışan, bir araya gelebilen bir Türkiye hepimizin ortak özlemi. Bu yürüyüşün temel amacı da o."

"Türkiye bu konuda büyük acılar çekti"

Kılıçdaroğlu, Mısır'daki idam kararlarının, kendisini üzen gelişmelerin başında geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Siyasi idamların hiçbir topluma yarar getirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye bunu yaşadı. Türkiye bu konuda büyük acılar çekti. Bir dönem idam ettiğimiz siyasileri sonra andık, sonra kucakladık. Bir anlamda yaptığımız haksızlığı gidermek için havaalanlarına, yollara, caddelere, barajlara, okullara isimlerini verdik. Ama ölen geri dönmüyor. Bu nedenle Mısır'daki yöneticilere ve kardeş Mısır halkına açıkça seslenmek isterim, yarın bayram ve dolayısıyla idamların topluma bir yarar getirmeyeceğini eğer görmek istiyorsanız dönüp Türkiye'nin tarihine bakın."

Bayramın bütün İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bütün İslam dünyasında kan akıyor ve gözyaşı var ama bayramı kutlayacağız. Bu olaylar aynen devam ediyor. Umarım bu sağduyu çağrısı yerini bulur. En azından bu bayramda acı, kan ve gözyaşı olmaz." dedi.

Basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada, yürüyüşe destek veren ve cübbeleriyle gelen yaklaşık 20 avukat da Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı.

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yaklaşık 17 kilometrelik bugünkü yürüyüşe başladı.​

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Kılıçdaroğlu, bayramın ilk gününü bayramlaşmaya ayıracak

Partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşü sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü ağırlıklı olarak bayramlaşmaya ayıracak.

Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşte 10'uncu güne giren Kılıçdaroğlu, Bolu sınırları içinde yürüyüşünü sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 11'inci gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Bolu'daki camide bayram namazını kılacak. Vatandaşlar ve partililerle bayramlaşacak olan Kılıçdaroğlu, ev ve esnaf ziyaretleri de yapacak.

Bolu'daki huzurevi sakinleriyle de bayramlaşacak olan Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile terörle mücadelede gazi ve şehit olanların evlerine de ziyaretlerde bulunacağı belirtildi.

Şimdiye kadarki yürüyüşünü günde 15-20 kilometre yol katederek sürdüren Kılıçdaroğlu'nun, yarın yaklaşık 5 kilometre yürüyeceği ifade edildi.

"İkinci gün aynı tempoda devam"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada, yürüyüşlerinin güzel şekilde sürdüğünü belirterek, "Bayramın ilk günü kısa da olsa belli bir mesafeyi yürümeyi planlıyoruz. Yarın dini bayramımız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz, onlarla bayramlaşacağız." dedi.

Torun, bayramın ikinci gününden itibaren yürüyüşlerine kaldıkları yerden, aynı tempoda devam edeceklerini söyledi.

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