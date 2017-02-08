CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Anayasa değişikliğini istikrar için yapıyoruz" diyen AKP Hükümeti, bu sözleriyle 15 yıldır Türkiye'yi yönetemediğini itiraf etmektedir! Başkanlık rejimi parti değil, memleket meselesidir!

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çocuklarının geleceğini düşünen her vatandaş Hayır demelidir! Biz neden "Hayır" dediğimizi anlatırken iktidarın tek yaptığı Hayır diyenleri karalamak. Çünkü bu anayasaya evet demenin hiçbir mantığı yok!" açıklamasında bulundu. DHA

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