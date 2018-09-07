Türkiye dış borca mahkûm hale getirildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomi ve yerel seçimler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, “Yerel seçimlerde ittifak konusunu kimsenin gündeme getireceğini zannetmiyorum ama dirsek teması olur” ifadesini kullandı. RS FM’de yayınlanan programa konuk olan Karamollaoğlu Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler ve gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, ekonomiye ilişkin tespitlerine şöyle başladı: “Durum sıkıntılı. Bu bir anda meydana gelen bir problem değil. Biz bugün yaşanacakları 10 sene önceden de görebiliyorduk.” Ekonomide bugünkü sorunların yaşanmadığı dönemlere atıf yapan Karamollaoğlu, “İşsizlik hep yüksek seviyelerde kaldı. Dış ticaret açığı her zaman bizim aleyhimize oldu. Bütçe açığı da aynı şekilde” diye konuştu. Türkiye’nin dış borca mahkum hale geldiği tespitini yapan Karamollaoğlu, “Biz üretmiyorsak dış ticaretimiz artı vermiyorsa başka bir kaynağımız da yoksa, biz dışarıya mahkum hale geliriz” dedi.