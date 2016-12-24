"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor

24 Aralık 2016, Cumartesi 15:25
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kadın girişimciler heyetini kabul etti. Kabulden sonra konuşan Yıldırım, "Bizim güneyimizde savaş var. Suriye'de, Irak'ta 6 yılı aşan bir savaş var. 2 dünya savaşı gördü bu dünya. İkisi de 3 yılı geçmedi. 6 yıldır burada savaş var ve bu savaşın komşusu da biziz. Bunu görmemiz lazım. Başka bir ülke olsaydı bu yaşanan şartlar karşısında asla ve asla ayakta kalamazdı" dedi.

"TÜRKİYE HAKİKATEN BÜYÜK BİR SAVAŞ VERİYOR"

"Biz kadınımızla erkeğimizle 79 milyon vatandaşımızla günden güne gücümüzü arttırıyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, "Tabi burada üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi ülkemizin bugün karşı karşıya olduğu tehditlerdir. Bu tehditlerin başında ülkemizin birliğinin, beraberliğinin ve beka varlığının sağlanmasıdır. Bu bazen göz ardı ediliyor. Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor. İçeriden değil dış kaynaklı; ama içerde uygulaması yapılan maalesef bir asimetrik saldırıyla karşı karşıyayız. Özellikle son 5-6 yılda Suriye ve Irak'taki yönetim boşluğu otorite boşluğu orada terör örgütlerinin palazlanmasına, terör örgütleri marifetiyle o bölge üzerinde bazı ülkelerin emellerinin gerçekleştirilmesi için güzel bir zemin oluşturdu. Bize bunun zararı var. Bize bu terör olarak dönüyor. Zaten 40 yıla yaklaşan bir terör sorunumuz var. Bu bölgelerdeki istikrarsızlık bu terör sorununu tekrar canlandırdı. Ne yapacağız; 911 kilometre Suriye ile 350 kilometre Irakla, 400 kilometrenin üzerinde de İran ile sınırımız var. Bütün bu sınırlarımızın her karışını kontrol etmemiz lazım. Ancak Türkiye zor bir araziye sahip. Hele hele Irak sınırında oraları fiziki olarak kontrol etme şansı hiç yok. Onun için savunma ve caydırıcılık kabiliyetinizi arttırarak bunu yapabilirsiniz" ifadesini kullandı.

DHA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor

    Yaralı komando, El Bab'daki çatışmayı anlattı

    IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir?

    Cep telefonu fiyatları artacak

    Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara mesaj: Yanınızdayım!

    Kuzey Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

    Mehmetçik Bab operasyonunda tek başına

    El Bab için TSK'dan son dakika açıklaması

    İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor

    Dünya büyük bir buhran geçiriyor

    OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz

    Nurları tanıdı, Müslüman oldu

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    BM İsrail'e "derhal ve tamamen dur" dedi; ABD ilk defa çekimser oy kullandı

    1 Ocak itibarıyla geçiş ücretleri açıklandı

    Bakan Işık: 3 askerimiz IŞİD'in elinde

    Bir kilometre boyunca sırtında taşıdı...

    Genelkurmay: IŞİD'in sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi

    Başka botu yokmuş: Bir çocuk 5 bin Halepliyi giydirdi...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değer miydi?
    Ahmet BATTAL

    Adalet, AB ve AİHM
    Faruk ÇAKIR

    Suriye soruları çoğalıyor
    Genel

    Dünya büyük bir buhran geçiriyor
    Genel

    İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    5. Şuâ’daki Serasker: Fevzi Paşa
    Süleyman KÖSMENE

    Gülmekte ölçümüz nedir?
    Genel

    İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Halep' açıklaması
    Risale-i Nur'dan

    Karşımda müthiş bir yangın var!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.