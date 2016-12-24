Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kadın girişimciler heyetini kabul etti. Kabulden sonra konuşan Yıldırım, "Bizim güneyimizde savaş var. Suriye'de, Irak'ta 6 yılı aşan bir savaş var. 2 dünya savaşı gördü bu dünya. İkisi de 3 yılı geçmedi. 6 yıldır burada savaş var ve bu savaşın komşusu da biziz. Bunu görmemiz lazım. Başka bir ülke olsaydı bu yaşanan şartlar karşısında asla ve asla ayakta kalamazdı" dedi.

"TÜRKİYE HAKİKATEN BÜYÜK BİR SAVAŞ VERİYOR" "Biz kadınımızla erkeğimizle 79 milyon vatandaşımızla günden güne gücümüzü arttırıyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, "Tabi burada üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi ülkemizin bugün karşı karşıya olduğu tehditlerdir. Bu tehditlerin başında ülkemizin birliğinin, beraberliğinin ve beka varlığının sağlanmasıdır. Bu bazen göz ardı ediliyor. Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor. İçeriden değil dış kaynaklı; ama içerde uygulaması yapılan maalesef bir asimetrik saldırıyla karşı karşıyayız. Özellikle son 5-6 yılda Suriye ve Irak'taki yönetim boşluğu otorite boşluğu orada terör örgütlerinin palazlanmasına, terör örgütleri marifetiyle o bölge üzerinde bazı ülkelerin emellerinin gerçekleştirilmesi için güzel bir zemin oluşturdu. Bize bunun zararı var. Bize bu terör olarak dönüyor. Zaten 40 yıla yaklaşan bir terör sorunumuz var. Bu bölgelerdeki istikrarsızlık bu terör sorununu tekrar canlandırdı. Ne yapacağız; 911 kilometre Suriye ile 350 kilometre Irakla, 400 kilometrenin üzerinde de İran ile sınırımız var. Bütün bu sınırlarımızın her karışını kontrol etmemiz lazım. Ancak Türkiye zor bir araziye sahip. Hele hele Irak sınırında oraları fiziki olarak kontrol etme şansı hiç yok. Onun için savunma ve caydırıcılık kabiliyetinizi arttırarak bunu yapabilirsiniz" ifadesini kullandı. DHA

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