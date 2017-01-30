Türkiye-İsrail arasında istişareler başlıyor

Mavi Marmara kriziyle köprülerin atıldığı iki ülke arasında 2010 yılından bu yana ilk siyasi istişareler, başkent Ankara'da Çarşamba günü gerçekleşecek. Türkiye'den bir bakan ise gelecek hafta İsrail'e gidiyor.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde taraflar yedi yıl sonra bir ilke imza atıyor. Anadolu Ajansı, iki ülkenin siyasi istişare heyetlerine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem'in başkanlık edeceğini bildiriyor. Türkiye-İsrail siyasi istişarelerinin Çarşamba günü Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda yapılması bekleniyor. Siyasi istişarelerin başlamasıyla normalleşme sürecinde, çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması ve karşılıklı ziyaretlerin artması hedefleniyor. Bu çerçevede Türkiye'den bir bakan, gelecek hafta İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek. Al Jazeera Türk, geçen hafta yaptığı haberde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail'e gideceğini bildirmişti. İsrail'in 31 Mayıs 2010'da, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine müdahale ederek 9 Türk vatandaşını öldürmesi ve ağır yaralanan 1 vatandaşın da sonradan hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin krize girmesine neden olmuştu. İlişkiler, İsrail’in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze’ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti. Son olarak tarafların büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamıştı. AA

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