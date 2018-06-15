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15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Türkiye’nin bu ittifaka ihtiyacı vardı

15 Haziran 2018, Cuma
Yeni Asya Adana Temsilciliği’ni ziyaret eden, İYİ Parti’nin Adana 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Koncuk, Millet İttifakı için, “Bu çatı altında hayırlı hizmetler yapacağız. Türkiye’nin böyle bir ittifaka büyük ihtiyacı vardı” dedi.

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti’nin Adana 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Koncuk, Yeni Asya Adana Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Temsilciliğimize partililerle gelen İsmail Koncuk’u Adana temsilcimiz Mustafa Biter, Sami Narin, Ali Kirper karşıladı.

Samimî bir havada gerçekleşen ziyaret esnasında Sami Narin, Risale-i Nur’dan ve Bediüzzaman Said Nursî’nin siyasî fikirlerinden bahsetti.

Narin, Yeni Asya camiasının bu görüşler doğrultusunda daima Demokratlardan ve demokrasiden yana olduğunu, DP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP’nin içinde yer aldığı Millet İttifakı’nı desteklediğini belirtti. 

Demokrasi ve huzurlu bir toplum için çalışacağız

İsmail Koncuk da İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akaşener’in de siyasete DYP çatısı altında başladığını ve siyaseti bu partide öğrendiğini ifade etti.

Koncuk, “Genel Başkanımız seçim esnasında yapılacak yardımları kesinlikle kabul etmemiş ve bizlere de etmememizi emretmiştir. İnşaallah bu çatı altında hayırlı hizmetler yapacağız. Türkiye’nin böyle bir ittifaka büyük ihtiyacı vardı. Huzurlu bir toplum için, itibarlı bir devlet için, zengin bir millet için, adalet için, özgürlük ve demokrasi için, güçlü ve mutlu bir Türkiye için çalışacak kadrolara ihtiyaç var. Bu ittifakın ve İYİ Parti’nin içinde bu kadrolar mevcuttur. İnşaallah 24 Haziran’dan sonra iş başına gelecek bu kadrolar Türkiye’nin ve milletin yüzünü güldürecektir” dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı iken sendikadaki görevinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılmıştı.   

Temsilciliğimize partililerle gelen İsmail Koncuk’u Adana temsilcimiz Mustafa Biter, Sami Narin, Ali Kirper karşıladı. Samimî bir havada gerçekleşen ziyaret esnasında Sami Narin, Risale-i Nur’dan ve Bediüzzaman Said Nursî’nin siyasî fikirlerinden bahsetti.

Adana – Yeni Asya 

Etiketler: ismail koncuk, iyi parti, millet ittifakı, adana, yeni asya
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