Türkiye’nin ekonomik hiçbir sorunu yokmuş

AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye’nin ekonomisi üzerinden içeride ve dışarıda algı operasyonları yapıldığını belirterek, “Türkiye’nin yapısal, ekonomik hiçbir sorunu yoktur. Bunu destekleyen hiçbir rakam da yoktur” dedi.

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