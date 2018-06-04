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4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Türkiye’nin ekonomik hiçbir sorunu yokmuş

04 Haziran 2018, Pazartesi 17:33
AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye’nin ekonomisi üzerinden içeride ve dışarıda algı operasyonları yapıldığını belirterek, “Türkiye’nin yapısal, ekonomik hiçbir sorunu yoktur. Bunu destekleyen hiçbir rakam da yoktur” dedi.

26’ncı dönem milletvekili ve 27’nci dönem milletvekili adayı Nejat Koçer, Türkiye’nin yapısal ekonomik sorununun bulunmadığını kaydederken, “Seçim kararı alındıktan hemen sonra ekonomi üzerinde büyük bir algı operasyonu başladı. Dışarıdan kredi derecelendirme kuruluşları vasıtasıyla, içerden yalan, dolan ve sosyal medya üzerindeki çalışmalarla bir algı operasyonu yapılmaya başlanıldı. Dolarda yaptıkları birkaç operasyonla yukarı aşağı yapması, toplumda gerginlik yarattı. Bu da halloldu. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Bu oyunlar tek tek bozuluyor” ifadelerini kullandı.

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DHA

Etiketler: akp, nejat koçer, milletvekili, ekonomik sistem
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  • Toygar

    4.6.2018 17:44:30

    Allah'ım görmeyene göz nasip et görsün! Duymayana kulak nasip et, duysun! Anlamayana idrak nasip et anlasın! Olmuyorsa bunları da yanına, istediğin bir kuytuya al, rahmetin bize kalsın! Yok bu da olmuyorsa, biz aciz kullarını affet, bunları da def et Yâ Rabbi!..

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