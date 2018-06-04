Türkiye’nin ekonomik hiçbir sorunu yokmuş

AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye’nin ekonomisi üzerinden içeride ve dışarıda algı operasyonları yapıldığını belirterek, “Türkiye’nin yapısal, ekonomik hiçbir sorunu yoktur. Bunu destekleyen hiçbir rakam da yoktur” dedi.
26’ncı dönem milletvekili ve 27’nci dönem milletvekili adayı Nejat Koçer, Türkiye’nin yapısal ekonomik sorununun bulunmadığını kaydederken, “Seçim kararı alındıktan hemen sonra ekonomi üzerinde büyük bir algı operasyonu başladı. Dışarıdan kredi derecelendirme kuruluşları vasıtasıyla, içerden yalan, dolan ve sosyal medya üzerindeki çalışmalarla bir algı operasyonu yapılmaya başlanıldı. Dolarda yaptıkları birkaç operasyonla yukarı aşağı yapması, toplumda gerginlik yarattı. Bu da halloldu. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Bu oyunlar tek tek bozuluyor” ifadelerini kullandı.
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DHA