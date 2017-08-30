Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin gerekliliğine vurgu yaparak, “Bu mübarek Kurban Bayramı’nda, Türkiye’nin, etnik ve dini siyaseti, siyasi alanının dışına çıkartmasını diliyorum” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesaj şöyle:

“Bayramlar, manevi değerlerin kuvvetlendiği, sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı, gerginliğin azaldığı, kardeşlik duygularının hakim olduğu günlerdir. Bayramların ruhunda dargınlıklara, kavgalara son verilerek barışmak, kucaklaşmak vardır.

Bayramların bayram tadında kutlanması, o ülke insanının yaşam koşulları, mutluluğu, refahı ile yakından ilgilidir. Bayramların kaynağında yatan sevinç ve coşku bugün yerini gerginlik ve kavgaya bırakmıştır. Ülkemizde ve bölgemizde kardeş kardeşe düşman hale gelmiştir.

Dalga dalga zihinlerin bulandırılmaya, milli benliğimizin örselenmeye çalışıldığı bir ortam içinde kutlamaya çalıştığımız bu mübarek Kurban Bayramı’nda, Türkiye’nin, etnik ve dini siyaseti, siyasi alanının dışına çıkartmasını diliyorum.

İnşallah bu bayram, bölgemizde ve ülkemizde cereyan eden çatışmalardan uzak, milli birlik ve beraberliğimizi yeniden teşkil edecek, çeşitliliğin zenginliğimiz olduğu gerçeğini içselleştirecek, çocuklarımızın gelecek hayalleri kurabildiği, insanımızın helal kazanç ile refaha kavuştuğu, siyaseti fanatizm seviyesinde particilik olarak değil daha iyiye, daha müreffeh Türkiye’ye taşıyacak bir araç olarak gördüğü, inançlarına, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılmış bir Türkiye hayalimizi gerçekleştirmeye vesile olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimin, Müslüman dünyasının ve Hac görevini yerine getiren vatandaşlarımın Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, sağlık ve afiyet diliyorum. Allah, kurbanlarınızı makbul eylesin inşallah.”