"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

''Türkiye’nin, etnik ve dini siyaseti, siyasi alanının dışına çıkartmasını diliyorum''

30 Ağustos 2017, Çarşamba 14:44
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin gerekliliğine vurgu yaparak, “Bu mübarek Kurban Bayramı’nda, Türkiye’nin, etnik ve dini siyaseti, siyasi alanının dışına çıkartmasını diliyorum” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesaj şöyle:

“Bayramlar, manevi değerlerin kuvvetlendiği, sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı, gerginliğin azaldığı, kardeşlik duygularının hakim olduğu günlerdir. Bayramların ruhunda dargınlıklara, kavgalara son verilerek barışmak, kucaklaşmak vardır.

Bayramların bayram tadında kutlanması, o ülke insanının yaşam koşulları, mutluluğu, refahı ile yakından ilgilidir. Bayramların kaynağında yatan sevinç ve coşku bugün yerini gerginlik ve kavgaya bırakmıştır. Ülkemizde ve bölgemizde kardeş kardeşe düşman hale gelmiştir.

Dalga dalga zihinlerin bulandırılmaya, milli benliğimizin örselenmeye çalışıldığı bir ortam içinde kutlamaya çalıştığımız bu mübarek Kurban Bayramı’nda, Türkiye’nin, etnik ve dini siyaseti, siyasi alanının dışına çıkartmasını diliyorum.

İnşallah bu bayram, bölgemizde ve ülkemizde cereyan eden çatışmalardan uzak, milli birlik ve beraberliğimizi yeniden teşkil edecek, çeşitliliğin zenginliğimiz olduğu gerçeğini içselleştirecek, çocuklarımızın gelecek hayalleri kurabildiği, insanımızın helal kazanç ile refaha kavuştuğu, siyaseti fanatizm seviyesinde particilik olarak değil daha iyiye, daha müreffeh Türkiye’ye taşıyacak bir araç olarak gördüğü, inançlarına, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılmış bir Türkiye hayalimizi gerçekleştirmeye vesile olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimin, Müslüman dünyasının ve Hac görevini yerine getiren vatandaşlarımın Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, sağlık ve afiyet diliyorum. Allah, kurbanlarınızı makbul eylesin inşallah.”

 

Etiketler: kurban bayramı, demokrat parti, gültekin uysal
Okunma Sayısı: 535
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    183. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konu adaletse, hep aranmalı

    Öğretmenlere sürgün şoku

    Meteoroloji 6 ili uyardı, saat verdi!

    Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama!

    Moody’s'den Türkiye açıklaması

    Bir 15 Temmuz skandalı daha

    22 bin 202 tutuklu yerde mi yatıyor?

    Beş asırlık şahit...

    Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...

    İsrailli Bakandan küstah açıklamalar

    Terör saldırısının sivil şehitleri ebediyete uğurlandı...

    ''Türkiye’nin, etnik ve dini siyaseti, siyasi alanının dışına çıkartmasını diliyorum''

    Bedenlerine 22 yıldır hala ulaşılamadı...

    Arakan'da saldırılar devam ediyor: Budist derneğinden de katliama tepki geldi!

    Yurt genelinde bayramda hava durumu nasıl olacak?

    222 aranan kişi gözaltına alındı

    Almanya'dan ''Arakan'' çağrısı

    ''Taleplere yetişemiyorum"

    İlk değişiklik yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağduriyetlerin bedeli ağır olur
    Faruk ÇAKIR

    Mağdur yok diyen kaldı mı?
    Mağdur Kürsüsü

    Hiç aklımın ucundan geçmeyen şeyler benim için suç oldu
    Genel

    Yeni Asya ve Güleçyüz Nurcudur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurdan rahatsız olan yarasalar
    Genel

    Bir 15 Temmuz skandalı daha
    Genel

    Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...
    Süleyman KÖSMENE

    Müjde günleri: Tevriye ve Arefe
    Genel

    ‘Mazlûmun ahı arşı titretir’
    Genel

    222 aranan kişi gözaltına alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.