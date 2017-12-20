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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

''Türkiye'nin sabrını test etmesin"

20 Aralık 2017, Çarşamba 10:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "CHP iktidarında, Ege Denizi'nde egemenliği Türkiye'ye ait olan 156 ada, adacık ve kayalığın Türkçe isimlerini tek tek açıklayacağız ve dünyaya deklare edeceğiz. Yunanistan, oradaki topraklarımıza sahip çıkarak, Türkiye'nin sabrını test etmesin." dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Aralık'ta TBMM'de yaptığı konuşmada "Yunanistan'ın 18 adayı işgal ettiğini" söylemesinin, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u rahatsız ettiğini belirtti.

Kammenos'un, ülkesinde yaptığı bir konuşmada Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Cevabımız 'Gel de al'dır. Öyle öğrendik. Tarihimiz bunu öğretiyor." dediğini aktaran Yılmaz, Kammenos'u "Sözlerini dikkatli kullanmaya" çağırdı.

Yunanistan'ın devlet politikalarıyla, adalardaki işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığına dikkati çeken Yılmaz, "Meydanı boş bulan Yunan Bakan, provokatif söylemlerle bizi tehdit etmeye kalkıyor. Bilsin ki hiç ummadığı bir zamanda balyozu kafasına yer. Tarihe bakarsa, bunun örneklerini çok iyi görür." diye konuştu.

Yılmaz, CHP bu işgali dile getirdiğinde, Yunanistan başta olmak üzere, çeşitli çevrelerce eleştirilerin yapıldığını belirterek, "Millilik ve yerlilik şunu gerektirir; ana muhalefet partisine milli bir konuda laf söyleniyorsa, hükümet yetkilileri çıkıp buna cevap vermeli." ifadesini kullandı.

"Mangal partilerine izin vermeyeceğiz"

Uluslararası hukukta hak elde etmek için, açıklanarak o hakka sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"(Ege adaları) diyorsunuz, peki bunların adları nedir? Bunlar ortada yok. Yunanistan ziyaretler yapıyor, kiliseler kuruyor, genelkurmay başkanları, başbakanları işgal ettikleri adalara gidiyor. Bunlar, işgalin kalıcılaştırılması için yapılan devlet uygulamalarıdır. CHP iktidarında, Ege Denizi'nde egemenliği Türkiye'ye ait olan 156 ada, adacık ve kayalığın Türkçe isimlerini tek tek açıklayacağız ve dünyaya deklare edeceğiz. Yunanistan, oradaki topraklarımıza sahip çıkarak, Türkiye'nin sabrını test etmesin. Tekrar söylüyorum; Türkiye sadece hükümetten ibaret değil, Yunan Bakan hiç ummadığı anda balyozu kafasına yer."

Öztürk Yılmaz, boş konuşmak yerine, harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bunu biz yapacağız, bu bize nasip olacak. Biz, kendi ada, adacık ve kayalıklarımızda mangal partilerinin düzenlenmesine, Türkiye'ye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Bunu herkes bilsin." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: öztürk yılmaz, chp, türkiye, yunanistan
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