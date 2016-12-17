Türkiye toplu bir saldırı ile karşı karşıya

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şehitler Tepesini ziyaret edip karanfil bıraktı. Kayseri'de bugün gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili konuşan Özlü, "Geçen hafta polise, bu hafta da askerlere saldırı var. Ne kadar planlı, programlı olduğu görülüyor" dedi.

"Maalesef şehitlerimiz var. Yaralılarımız var. En son aldığımız haberlere göre 13 şehidimiz var, 48 yaralımız var" diyen Bakan Özlü, "Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu terörle ilgili konu Türkiye'nin hep gündeminde. Gerçekten Türkiye toplu bir saldırıyla karşı karşıya. Çok organize, planlı, hesaplı bir saldırıyla karşı karşıya. Şundan emin olun; Nasıl kazılan hendekler, hendekler kazdılar, tuzaklar kurdular. Geçen sene olanları hatırlayın. Nasıl üstesinden geldiysek, bunun da Türkiye üstesinden gelecektir " diye konuştu. DHA

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