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15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Türkiye, toplumsal muhalefetin meşru alanını genişletmeli'

15 Ekim 2018, Pazartesi 21:20
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Ak Parti, kendisi için ittifak yapmayı bir hak, kendisi dışındaki unsurlar için siyaseti enfekte ederek, siyaseti kreminize ederek özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyasal alanı dizayn etme tercihini ortaya koyuyor. Üzülerek ifade edeyim. Başta CHP ve diğer siyasi partilerin zaman zaman iktidarın bu stratejisine ve bu değirmenine su taşıdığını görüyoruz" dedi.

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi. Ülke gündemini değerlendiren Gültekin Uysal, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin önemli olduğunu söyledi.

AKP'nin kendisi için ittifak yapmayı hak olarak gördüğünü söyleyen Uysal, "Türkiye'nin toplumsal muhalefetin meşru alanını genişletme ihtiyacı var. Bu sadece siyasal paydaşlar itibariyle değil, sivil, siyasi, iktisadi ve tüm unsurları ve tüm sosyal paydaşlarıyla beraber buna büyük ihtiyacımız var. Ak Parti kendisi için ittifak yapmayı bir hak, kendisi dışındaki unsurlar için siyaseti enfekte ederek, siyaseti kreminize ederek özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyasal alanı dizayn etme tercihini ortaya koyuyor. Üzülerek ifade edeyim. Başta CHP ve diğer siyasi partilerin zaman zaman iktidarın bu stratejisine ve bu değirmenine su taşıdığını görüyoruz" dedi.

"Toplumsal muhalefeti çizmek adına siyasi partilere önemli vazifeler düşmektedir"

Yerel seçimler öncesi siyasi parti genel başkanlarını ziyaret edeceğini aktaran Uysal, şöyle dedi:

"Biz Demokrat Parti olarak gücümüz ve kuvvetimizin yettiği oranda seçim çevrelerinde aday gösterme noktasında bu günden itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Demokrat Parti olarak TBMM'deki sayısal olarak grubumuz olmamakla beraber sesimizi yükselteceğiz. Bu açıdan olumlu bir şey olduğu zaman bunları da paylaşırız. Temelde altını çizmek istediğim şey toplumsal muhalefeti çizmek adına siyasi partilere önemli vazifeler düşmektedir. Bu noktada karşılıklı olumlu fikri en azından bizler beyan ediyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde sayın genel başkanları ziyaret edeceğim. Karşılıklı olarak zaman zaman tesadüf ve vesilelerle bir araya geldik. Bir takım değerlendirme yapma imkanına eriştik. Önümüzdeki süreçte daha fazlası ile değerlendireceğiz."

Hürriyet

Etiketler: DP, Gültekin Uysal, Türkiye, muhalefet, TBMM
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