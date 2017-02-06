''Türkiye Varlık Fonu'' hakkında açıklama: Son derece yanlış ve yersiz sözler

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Türkiye Varlık Fonu, Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "(Bazı şirket hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna aktarılması) Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayii'nden ilgili kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır." dedi.

"Vergisini eksiksiz ve vaktinde ödeyen yüzde 5'e kadar indirim yapılacak"

Vergisini geçmiş dönemlerde eksiksiz ve vaktinde ödeyen mükellefler için kurumlar vergisi ve gelirler vergisinde yüzde 5'e kadar indirim yapabilecek bir uygulama konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesinin öngörüldüğünü işaret eden Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Böylece vakti zamanında vergisini ödeyen, eksiksiz olarak vergisini ödeyen insanlarımız, girişimcilerimiz, şirketlerimiz özellikle Türkiye sanayisinin, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz bu vergi indirimlerinden yaralanmış olacaklardır." diye konuştu.

"Müttefiklerimizden beklediğimiz, sadece DEAŞ'a karşı istihbaratın paylaşılması değil"

"Bizim dostlarımızdan, müttefiklerimizden beklediğimiz, sadece DEAŞ'a karşı birtakım bilgilerin, bulguların ya da istihbaratın paylaşılması değil." diye konuşan Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Aynı şekilde PKK/PYD unsurlarının da Türkiye'ye karşı hareketlenmeleri konusunda Türkiye'nin bilgilendirilmesidir. Dostluk, müttefiklik bunu gerektirir. Son zamanlarda, bilgi, istihbarat paylaşımında olumlu gelişmeler vardır. Ama bütünüyle, bütün bilgilerin paylaşıldığı istihbarat paylaşımını da beklediğimizi ifade etmek isterim."

"Varlık Fonu bizatihi kendisi milli bir kuruluştur"

Varlık Fonuyla ilgili görüşlerini aktaran Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Öyle Düyun-u Umumiye falan gibi sözlerin de son derece yanlış ve yersiz olduğunu ifade etmek isterim. Varlık Fonunun bizatihi kendisi milli bir kuruluştur, milli bir oluşumdur. Ekonominin milli tarafını güçlendirmek için atılan bir adımdır."