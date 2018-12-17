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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Türkiye’yi geleceğe taşıyacak kadrolara sahibiz

17 Aralık 2018, Pazartesi 00:30
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Gönül muhalefetteki partilerin, yerel seçim sürecinde de genel seçimlerde ortaya konan anlayış içerisinde olmasını isterdi” dedi.

Uysal, Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen DP Şanlıurfa İl Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, partisinin siyasî hedef ve beklentilerine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Milletin gerçek gündemine odaklandıklarını vurgulayan Uysal, büyük bir siyasi geçmişe sahip partinin temsilcileri olarak Türkiye’yi geleceğe taşıyabilecek kadrolara sahip olduklarını ifade etti. Uysal, zaman zaman siyasi iktidarı ve muhalefet partilerini eleştirdiği konuşmasında parti olarak sürekli doğruları dile getirmeye devam edeceklerini anlattı.

Köprülerin altından çok sular akacak

Partisinin yerel seçimlere hazırlandığını belirten Uysal, şöyle devam etti; “AK Parti ve MHP’nin bir süreci yürüttüğünü görüyoruz. Gönül muhalefetteki partilerin, yerel seçim sürecinde de genel seçimlerde ortaya konan anlayış içerisinde olmasını isterdi. Genel seçimlerde, makul ve bu ülkenin namuslu evlâtlarının bir araya gelebileceği bir anlayış içerisinde başka bir pencereden siyasete bakıldı. Bütün bunlara rağmen seçime önümüzde hatırı sayılır bir zaman diliminin olduğunun farkındayız. Henüz seçim takvimi bile yayınlanmamış olmasına rağmen şubat ortalarına kadar bu köprülerin altında çok suların akacağını biliyoruz. DP olarak, teşkilâtlarımızla beraber milletin sözünün değer bulması için çalışacağız. Bir yandan kendi hazırlıklarımızı azamî düzeyde yapacağız diğer tarafta da milletimizin beklentilerini karşılayabilmek adına sorumluluk duygusu içerisinde bütün bu değerlendirmeleri hem yerelde ve hem genelde yapacağız.” Konuşmasının sonuna doğru Şanlıurfa’nın yöresel kıyafetlerinden olan aba giydirilen Uysal, bir süre de salondakilere bu kıyafetle hitap etti.

 

Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal
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