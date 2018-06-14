'Tutukluluk şartını da getireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığı şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil tutukluluğu da koyacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Erdoğan ''İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı? 80 kamu binası, 300'e yakın okul, 70'in üzerinde siyasi parti binası, 2 bin 100'ün üzerinde vatandaşımız evi saldırıya uğradı. Tahrip edildi. Yakıldı, yıkıldı. Nerede? Diyarbakır'da. Güneydoğu'da. Hepsi de Edirne Cezaevi'ndeki şahsın tahrikleriyle yaşandı. Bir Yalovalı'nın böyle bir kişinin yanında ne işi olabilir?" AA

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