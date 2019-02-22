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Tuzağı DP ile aştık

22 Şubat 2019, Cuma 17:40
Mersin adayı Burhanettin Kocamaz, “Önümüzü kestiler, biz de Demokrat Parti’den yeniden karşılarına çıktık” dedi.

İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurulan ancak adaylık başvurusu gecikince Demokrat Parti’den adaylığını açıklayan Burhanettin Kocamaz, “Önümüzü kestiler biz de Demokrat Parti’den yeniden karşılarına çıktık” diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Ankara’da yaptığı görüşmelerin ardından döndüğü Mersin’de, şehir girişinde bir grup tarafından karşılandı. Seçim otobüsü üzerinde bir konuşma yapan Kocamaz, kendisine kurulan kumpas sonucu İYİ Parti’den aday olamadığını iddia etti.

Antalya DP adayı Yelda Doğan oldu

Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Op. Dr. Yelda Doğan olarak açıklandı. Adaylığı kesinleşen Doğan, “Antalya’ya kadın eli değecek” dedi. Op. Dr. Yelda Doğan, “Çanakkale’de Nene Hatun, Kurtuluş Savaşı’nda Halide Onbaşı, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Halime Çavuş, Hafız Selman İzbeli, Gördesli Makbule, Çete Emir Ayşe ve Tayyar Rahmiye nasıl ki tarihin gidişatını değiştirmekte etkili oldu ise bizler de onlar gibi Antalya’mızın her karış toprağına sahip çıkacak ve daha yaşanabilir bir Antalya için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak yeni bir tarih için yola çıktık” şeklinde konuştu. Şu anda bazı siyasî partilerin kadın belediye başkan adayı gösterdiğini ancak Büyükşehir noktasında kadının yine yok sayıldığını işaret eden DP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Op. Dr. Yelda Doğan, “Kadınların hayatın her alanında eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu, her türlü şiddetin ortadan kalktığı, barıştan ve özgürlükten yana bir yaşam için daha çok kadının karar alma mekanizmalarında olması gerektiğinin altını çiziyoruz” açıklamasında bulundu.   Antalya – Hasan Aksoy 

Dosyamızı götürüp teslim ettik

Kocamaz, adaylık sürecinin “Demokrasi mücadelesine” dönüştüğünü ifade ederek, “Birileri ‘Göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti’den dahi aday olamayacak’ diye bir ifade kullanmıştı. Demek ki bildikleri bir şey varmış, bildikleri, partinin içerisine girip adaylığımızı engellemeye çalışmakmış. Önümüzü kestiler biz de Demokrat Parti’den yeniden karşılarına çıktık” diye konuştu. Mersine dönüşünde ilk olarak seçim kuruluna gittiklerini anlatan Kocamaz, “Ankara’dan ayağımızın tozuyla geldik, yeniden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için doğrudan seçim kuruluna gittim. Dosyamızı götürüp teslim ettik.” dedi. Kocamaz, destekleri için İYİ Parti ve Demokrat Parti yöneticilerine teşekkür etti. İYİ Parti’den yapılan açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylık evrakının saat 17.00’den sonra verildiği gerekçesiyle kabul edilmediği ve il başkanının görevden alındığı kaydedilmişti. Kocamaz, daha sonra Demokrat Parti’nin adayı olarak duyurulmuştu. 

Etiketler: Demokrat Parti, Mersin, yerel seçim, İYİ Parti
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