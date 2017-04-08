Ülkeyi KHK’larla yönetiyorlar: Darbeye karşı çıktık, şimdi de diktaya karşı çıkıyoruz

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök yeni anayasa ve referanduma ilişkin, “Sahte-tuzak’ bir anayasa değişikliği yapmak istiyorlar. Bu dikta rejimine dönük bir senaryodur. Bu anayasa teklifinde yurttaş yok tek adam var. Darbeye karşı çıktık şimdi de diktaya karşı çıkıyoruz” dedi.

Levent Gök, anayasa değişikliği teklifini, Konya’nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde düzenlenen toplantılarda vatandaşlara anlattı. Gök, Cumhurbaşkanının, Başbakanın, bakanların, belediye başkanlarının, vatandaşın vergisiyle oluşan devletin bütçesini, uçağını, arabasını, otobüsünü, benzinini, kürsüsünü ve kamunun bütün imkânlarını eveti anlatmak için kullandığını belirterek, “Biz hayır diyenler ise ortaya mangal gibi yüreğimizi koyduk. Devletin tüm kaynaklarına karşı milletimiz yüreğiyle mücadele ediyor” diye konuştu. Ülkeyi KHK’larla yönetiyorlar Gök şöyle konuştu: ”OHAL döneminde 21 tane KHK çıkardılar. Ülkeyi bu KHK’larla yönetiyorlar. OHAL ilânıyla hiçbir ilgisi olmayan konularda yüzlerce düzenleme yaptılar. Bu KHK’ları kim denetliyor? Açıkça Anayasa’ya aykırı olmalarına rağmen KHK’ların iptali için yaptığımız başvuruyu Anayasa Mahkemesi reddetti. Her konuda kararname çıkarma yetkisi olan cumhurbaşkanı ‘bu asgarî ücret fazla düşürdüm’ derse kim ne yapabilir. Bir kişiyi sakıncalı ilân edip tüm mal varlığına el koyarsa kim buna engel olabilir. Bu tabloda Meclis ne işe yarayacak. Milletvekili sayısını 600’e değil bine çıkarsan ne olur, 60’a indirsen ne olur. Yüzde 50+1 oyla gelen tek kişi halkın yüzde 100’ünü temsil eden meclisi feshedebilir mi?” *** ‘Hayır’ çalışması yapan CHP’lilere ateş edildi İstanbul’un Beykoz ilçesinde referandum çalışması yapan CHP’li gruba bir araçtan kurusıkı tabancayla ateş edildi. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. CHP Beykoz İlçe Başkanlığı, referandum kampanyası kapsamında çeşitli cadde ve sokaklara pankart astı. Kavacık mahallesinde Orhan Veli Kanık caddesinde pankart asan gruba, saat 01.30 sıralarında bir otomobilden ateş açıldı. Olay yerine gelen polis, CHP’lilerin de ifadesini alarak saldırganları aramaya başladı. Çubuklu mahallesinde şüphelilerin aracını durduran polis, üç kişiyi Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. DHA

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