AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan zat konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım taktirde açıklamalarda bulunacağım diyor içerideki zat” ifadesine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Ünal, “Biz ‘Kılıçdaroğlu yargılanır’ demedik, arzu da etmeyiz” diye konuştu. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın, Mahir Ünal’ın açıklamasına da yer verdiği (18 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle; “Şunu baştan belirteyim, meselenin bu kadar gerilimli bir noktaya ulaşmış olmasından AK Parti de hoşnut değil. Hatta, “anamuhalefet partisi liderinin hapse atılacağı” gibi bir algının ortaya çıkmasından oldukça rahatsız. Nitekim Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da dünkü sohbetimizde, “Biz ‘Yargılanır’ gibi bir söz söylemedik; arzu da etmeyiz” dedi.” AKP, 14 ayda 3 kez ‘tutuklama kumpası’ kurdu Tartışmaya farklı bir iddiayla giren Artıgerçek yazarı Celal Başlangıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağını iddia etti. İktidarın, MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezası alan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’yla Kemal Kılıçdaroğlu arasında bağ kurmaya çalıştığını öne süren Başlangıç, “AKP iktidarı, Kılıçdaroğlu’nu tutuklatmak için son 14 ayda 3 kez ‘tutuklama kumpası’ kurdu. Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan AKP Genel Sekreteri ise bugünkü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül” dedi. Celal Başlangıç “Kılıçdaroğlu’nun iddianamesi bile hazır” başlıklı yazısında “Fezlekesini Erdoğan, iddianamesini AKP Genel Merkezi yazmış. Geriye uygun bir savcı ile bir Sulh Hukuk Hâkimi bulmak kalmış. Aranan ‘uygun savcı’da tercihen ‘FETÖ rehinesi’ olacak” iddiasında bulundu.

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