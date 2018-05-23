Ünal'dan 'ortak miting' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Ünal, AKP'nin seçim beyannamesine ilişkin, "Seçim beyannamemizde 146 büyük proje sunacağız." dedi.

Cumhur İttifakı mitingi düzenlenebilir

Partinin miting çalışmalarını da değerlendiren Ünal, "İstanbul ya da başka bir mitingimizi 'Cumhur İttifakı' mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz. Bu konuyu Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla değerlendireceğiz." diye konuştu.

Ana konsept: Vakit Türkiye vakti

Ünal, şunları kaydetti:

"Şimdi, yeni bir başlangıçla 'Yine yaparsa AK Parti yapar' diyerek yolumuza devam edeceğiz. Ana konseptimizi de ‘Vakit Türkiye vakti' olarak belirledik."