"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

Üniversitelerin bölünmesi konusu Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde

01 Temmuz 2018, Pazar 13:04
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk gibi üniversitelerin bölünmesine imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini 5 Temmuz'da yapacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk gibi üniversitelerin bölünmesine imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini 5 Temmuz'da yapacak.

CHP, 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, bazı büyük üniversitelerin bölünmesine olanak tanıyan hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvurunun ilk incelemesini 5 Temmuz Perşembe günü yapacak.

Genel Kurul, yapacağı ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik olup olmadığını tespit edecek. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

İptali istenen hükümler

CHP, ilgili kanunun Selçuk, Kütahya Dumlupınar, İnönü, İstanbul, Gazi, Sakarya, Ondokuz Mayıs, Mersin, Karadeniz Teknik, Erciyes, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Süleyman Demirel üniversitelerine bağlı bazı bölümlerin bağlantısının değiştirilmesine ilişkin hükümlerinin iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyor.

AA

Etiketler: üniversite, bölünme, CHP, Anayasa Mahkemesi
Okunma Sayısı: 357
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Prof. Dr. Fuat Sezgin ebediyete uğurlandı

    2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' ilan edilecek

    Bekir Bozdağ Polatlı'daki cinayetle ilgili konuştu: Cezaların artırılması konusunda adımlar atılacak

    Üniversitelerin bölünmesi konusu Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde

    Rusya Hmeymim hava üssüne yaklaşan İHA'ları vurdu

    CHP İstanbul milletvekili Kaboğlu: 8 yılda 7 seçim halkın iradesiyle dalga geçmektir

    Demirel'in en önemli projelerinden GAP, bölgeye can suyu oldu

    Dera'daki saldırılardan kaçan sivil halka Ürdün sınırında ilk yardım yapılıyor

    30 Mart'tan bu yana 135 Filistinli şehit edildi; 15 binden fazla Filistinli yaralandı...

    600'ün üzerinde gösteriyle Trump'a tepki: ''Donald Trump gitmeli''

    “İslâmsız İslâmcılık”
    📷

    Karikatürler

    Son hâli görenleri şaşırttı

    Türkiye AB’den vazgeçemez

    Uçak biletleri cep yakmamalı

    Portekiz kaybetti, Fransa'nın rakibi Uruguay oldu

    AYM'den OHAL kanunlarına ilişkin iptal başvuruları hakkında karar

    Kanada Müslümanlarının memnuniyetle karşıladığı karar

    Ülkelerinin borcu için 33 milyon dolar topladılar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mignon: Bu yaralar nasıl iyileşecek?
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî ömrünü bulunduğun gün bil
    Mehmet Bilgin

    Kim aksini ispat edebilir?
    M. Fahri UTKAN

    İttihad-ı İslâm üzerine...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ve ADAM kazandı...
    Adnan NACİR

    Kazanmak İstemeyen Partilere Tavsiyeler
    Rifat OKYAY

    Ziyaretler ve okuma programları
    Serdar Ahlatcı

    Ben mi, biz mi?
    Fatma Betül

    Modern zamanlarda Hacer olmak
    Genel

    “İslâmsız İslâmcılık”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.