Uysal 'hayır' kampanyasını Uşak'ta sürdürdü

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Uşak'ta partisinin düzenlediği akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, referanduma değinip, ülkenin geleceğiyle ilgili endişeleri bulunduğunu, tek adam rejimine karşı olduklarını söyledi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP İl Başkanlığı'nın, Uşak'taki İstanbul Düğün Salonu'nda dün akşam düzenlediği yemekte partililerle buluştu. Türkiye'nin içten ve dıştan operasyonlara açık hale geldiğini öne süren Uysal, iktidarın kendilerini kurtaracak, Türkiye'yi bir parti devletine dönüştürecek, bir kişinin vesayetini kurumsallaştıracak bir teşebbüsle, ülkeyi dayatmalarla karşı karşıya bıraktığını öne sürdü. Uysal, iktidar partisi mensuplarının inanmadıkları halde 'evet'i savunduğunu öne sürüp, "Bugün hayır diyenler o bir kişi de dahil olmak üzere yüce Türk milleti için hayır demektedir. Hakimiyet kayıtsız şatsız milletin ise bugün yetki gaspı yapılarak bu anayasa değişikliği teklifiyle kayıt dışı bir hakimiyetle Türkiye'yi yönetecekler. Bizim itirazımız bunadır. Eğer bu anayasa değişikliği referandumdan geçerse, TBMM'nin arkasında yazan 'Hakimiyetin Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazısını, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız bir kişinindir, tek adamındır, Recep Tayyip Erdoğan'dır' diye not düşmek zorunda kalacağız. Buna hayır diyoruz" diye konuştu. Uysal, tek adam rejimine sınırsız yetki, sıfır denetim mantığına hayır dediklerini söyledi. DHA

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