Uysal: Kutuplaşma siyaseti bırakılsın

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD’nin Kudüs kararını reddeden karar tasarısının BM tarafından oylanması hakkında açıklamada bulundu.

BM Genel Kurulu’nda alınan ABD’nin Kudüs kararına ret oyu çıkmasını önemli bir tarihi ve psikolojik başarı olarak kabul eden Uysal, kutuplaştıran bir siyaset yerine birlik, siyasetine geçmek gerektiğini ifade etti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD’nin aldığı Kudüs kararına karşı 128 ülkenin ‘red’ oyu, önemli bir tarihi ve psikolojik başarıdır! Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı Kudüs mücadelesi sorumsuz bir liderin tüm Ortadoğu’yu daha da istikrarsızlaşmasının umarım önüne geçer. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, BM’deki 128 ülkenin diplomatik iradesinin arkasını getirmek için öncü rolünü pekiştirecek stratejik hamleleri planlamalıdır. Ateş çemberinden ülke ve bölge olarak geçtiğimiz bir dönemde kutuplaştıran bir siyaset yerine tüm siyasi aktörler ‘birlik’ siyasetine geçmeli.”

İstanbul - Yeni Asya