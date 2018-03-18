Uysal: Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak

AKP Arnavutköy olağan kongresi Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Arnavutköy, Başakşehirle beraber yeni ilçe olan ilçelerimizden birisi. Yeni ilçeler içerisinde baktığımız zaman gelecekte İstanbul’a en fazla mührünü basacak, yeni İstanbul dedirtecek ilçelerimizden birisi. Arnavutköy gelecekte ismi her ne kadar köy olsa da şu anda Bakırköy, Kadıköy neyse ondan daha önde olacak” dedi. Arnavutköy’e metro sözü veren Uysal, “Ak Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy oyu en fazla olan ilçelerimizden birisi. Sayın Başbakanın o konuda Büyükşehir olarak Arnavutköy’e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler, Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız. Kongreler yenilenme diyorum. İnşallah bu yenilenme ile metro sözünü de verdik. Arnavutköy’den daha yüksek oy bekliyoruz diyorum” ifadelerini kullandı.