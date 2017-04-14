Varsa derken?

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin, “Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım.” dedi.

Yıldırım, Altındağ Kültür Sarayında düzenlenen “Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Evet Diyor” programında yaptığı konuşmada, Anayasanın ilk 8 maddesinde değişiklik olmadığının altını çizerek, “Nereden çıktı bu? Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım. Biz hayatımızı bu iş için verdik. Mücadelemiz bunun için. Böyle bir iftirada bulunmak şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Gazilerimize en büyük hakarettir. Buradan soruyorum; bu iftirayı atanlar aynı şeyi yapabilecekler mi? Burada açıkça söylüyorum. Getirin şu anayasanın neresinde eyalet varsa gösterin, ispat edin ben bütün görevlerimi bırakacağım. Siz aynı şeyi yapabilecek misiniz? Soruyorum” diye konuştu. AA

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