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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Vatandaş artık sorguluyor

12 Haziran 2018, Salı 22:38
“Seçimden sonra Erdoğan yine de OHAL’i kaldırmayacak” diyen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan onu söyler, bunu söyler her gün başka şey söyler. Ama artık eskisi gibi değil. Vatandaş sorguluyor artık. Erdoğan ülkeyi OHAL’le yönetmek istiyor” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kanal D ‘seçim Özel’ programından Hande Fırat ile Hakan Çelik’in sorularını cevapladı. “Seçimden sonra Erdoğan yine de OHAL’i kaldırmayacak” diyen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan onu söyler bunu söyler her gün başka şey söyler. Ama artık eskisi gibi değil. Vatandaş sorguluyor artık. Erdoğan ülkeyi OHAL’le yönetmek istiyor” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle; 

Akılcı politikalarla terörü bitirmek mümkün

“Bu ülke terörden çok çekti. 10 binlerce insanımızı kaybettik. Terörle mücadele hepimizin ortak arzusudur. Sayın Erdoğan’ın her olaydan sonra muhalefeti suçlamak gibi bir huyu vardır.  Bunu kimse ciddiye almaz. bu ülkede 16 yıldır terörle uğraşıyorlar.Kandil’in öteden beri PKK’nın konuşlandığı bir yer olduğunu biliyoruz. Gazeteciler, siyasiler gitti. Dolmabahçe’de oturup pazarlık yaptı. 16 yıldır terörü bitiremediler. Ben 4 yılda çözemezsem siyaseti bırakacağım. Siz başkalarının telkiniyle sorun çözmeye çalışırsanız maşa olursunuz. Sorun Kandil’i almak değil, önemli olan terörü çözmektir. Terör örgütünü bitirmenin yolu finans kaynağını kesmektir. Siz 16 yıldır iktidardasınız bunu saptayıp kesebildiniz mi? Akılcı politikalarla terörü bitirmek mümkün. Kandil operasyonunu seçime bağlıyorum. PKK kaç yıldır Kandil’de niye gitmediler? Kim elinden tuttu Erdoğan’ın da sakın oraya gitmesinler dedi. Ölenlerin sorumlusu talimat vermeyenler.

 

Erdoğan OHAL’i kaldırmayacak

İnce meydanlarda diyor, “48 saatte OHAL’i kaldıracağız” diye. Ya Sayın İnce ya da ekonomiden sorumlu yardımcısı “Hükümetin MB’ye enflasyonu kaldıracağız ve hiçbir aracına müdahale edilmeyecektir. Erdoğan niye seçimden sonra OHAL’i kaldıracağım diyor. Niye seçimde ülkeyi kan mı götürecek? Ben Erdoğan’ın söylediklerine şahsen güvenmiyorum. Erdoğan’ın hafızasında boşluk var. Dün söylediklerini unutuyor. Seçimden sonra Erdoğan yine de OHAL’i kaldırmayacak. Demişti “OHAL’i grevleri yasaklansın diye getirdik” diye. Erdoğan onu söyler bunu söyler her gün başka şey söyler. Ama artık eskisi gibi değil. Vatandaş sorguluyor artık. Erdoğan ülkeyi OHAL’le yönetmek istiyor. Binali Bey FETÖ temizlendi diyor. O zaman OHAL hala niye var?”

Etiketler: kılıçdaroğlu, seçim
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