Vatandaş değil, devlet kemer sıkacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Söz, benim cumhurbaşkanlığımda vatandaşa ‘kemer sık’ demeyeceğim. Devlet kemer sıkacak, devlet” dedi.

İnce, Afyonkarahisar Anıt Park Meydanı’nda düzenlenen mitingde, 4 Mayıs’ta aday olduğunu ve o günden beri ülkeyi il il gezdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk işinin ekonomi olacağını belirten İnce, şöyle konuştu: “Hemen Merkez Bankası bağımsız hale gelecek. Merkez Bankası Başkanı CHP Genel Merkezine çağrılmayacak. Hiçbir ideolojik saplantıyla ekonomik politika uygulamayacak. Acil olmayan kamu yatırımlarını hemen durduracağız. Gelir gider tablosuna bakacağız. Devletin başına geçtiğimde, ‘şu gelir gideri getirin bakayım’ diyeceğim. Eğer giderler fazlaysa ya para basacaksın ya borç alacaksın ya da giderleri kısacaksın. Söz, benim cumhurbaşkanlığımda vatandaşa ‘kemer sık’ demeyeceğim. Devlet kemer sıkacak, devlet.”

“Gençlerimizi iyi eğitmemiz lazım”

Muharrem İnce, gençlerden umutlu olduğunun altını çizerek, “Umudumuz sizde. Gençlerimizi iyi eğitmemiz lazım. Nasıl eğiteceğiz? Her sene on bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. 19 Mayıs ve 29 Ekim’de gençlik ve cumhuriyet bursu olmak üzere 500’er lira para vereceğiz. Bu parayı ben veya CHP vermeyecek, Türkiye Cumhuriyeti devleti verecek. Devlet fakire fukaraya yardım ediyorsa, Erdoğan veya AK Parti vermiyor, devlet veriyor. İş bulana kadar kredisini kesmeyeceğiz. Yabancı dil öğreteceğiz, dünyayı tanıtacağız. Memlekete geleceksiniz, Türkiye’yi kalkındıracağız” değerlendirmesinde bulundu.