Vatandaşın sofrasında enflasyon devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Bahçeli’nin 2014 yılındaki, “Her vatan evlâdı cumhurbaşkanı olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olamaz” sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “E Sayın Bahçeli şimdi kimin gölgesindesin? Ben sana şimdi ne diyeyim” diye tepki gösterdi. Türkiye’nin maden kazalarında Avrupa birincisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Neden?” diye sordu, “Bütün bunların nedeni tedbir alınmadan işçinin aşağı indirilmesidir” diye konuştu. CHP’nin grup toplantısına İstanbul Havalimanı çalışanlarının yakınları da katıldı. 52 işçinin vefat ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sizin emek harcadığınız her saniyeden itibaren biz sizin yanınızda olduk” diye konuştu. Ekonomi eleştirisi de yapan Kılıçdaroğlu, “Ekonomiden hepimiz şikâyetçiyiz, Saray, Saray’ın çevresi ve tefeciler hariç. Ekonomiden hepimiz şikâyetçiyiz, işçiden tutun esnafa kadar herkes şikâyetçi. Eti gramla alan bir noktaya getirdiler milleti. Enflasyon düştü diye bugün havuz medyası başlık atmış. Vatandaşın sofrasındaki enflasyon devam ediyor. Otomobil fiyatları düştü, efendim enflasyon da düştü. Bizim derdimiz otomobil alanlar değil onların durumu iyi bizim derdimiz asgarî ücretle geçinen. Asgarî ücretin altında da aylık alan var mı? Evet. 1 milyon 800 bin kişi asgarî ücretin altında ücret alıyor” ifadelerini kullandı.