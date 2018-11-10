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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

"Vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak adaylar arıyoruz"

10 Kasım 2018, Cumartesi 13:44
AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yerel seçimlere ilişkin, "Bu dönemde telefon anketleri, SMS'ler, saha çalışmaları yapıldı. Kimsenin tanımadığı, bilmediği ekiplerimiz var, sahada geziyorlar. Bunların hepsi gerçekten çok kıymetli bir fotoğraf önümüze koyuyor. AK Parti olarak vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak adaylar arıyoruz." dedi.

Kentteki bir otelde "Sivil Toplum Kuruluşları Çorum Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamanın acısını yaşadıklarını belirten Sarıeroğlu, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini, bir yandan ekonomiye yönelik saldırılara karşı adımlar attıklarını, diğer yandan yerel seçimlere hazırlandıklarını anlatan Sarıeroğlu, güçlü ve büyük Türkiye ideali doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile atacakları adımlar, büyük hedefler ve idealleri bulunduğunu, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin bu bakımdan çok önemli olduğunu kaydetti.

Enflasyon rakamlarında çok önemli iyileşmeler

Ülke ekonomisine yönelik saldırıların ardından güçlü adımlar attıklarını, ilk dalgayı püskürttüklerine işaret eden Sarıeroğlu, "Şimdi emin adımlarla yeni ekonomik programımızın ardından enflasyonla mücadele programımızı da devreye soktuk. Burada sivil toplum kuruluşlarımızın katkısı önemli. 2 bin 500 STK ve firma programa desteğini açıkladı ve bununla ilgili adımlarını attı. Yüzde 10'luk indirim söz konusu. Bu sayede inşallah gelecek aydan itibaren fiyatlarda da enflasyon rakamlarında da çok önemli iyileşmeler yaşayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Yaşanan sürecin Türkiye'nin iç dinamiklerinden değil, tamamen dışarıdan gelen saldırılar nedeniyle oluştuğuna değinen Sarıeroğlu, Türkiye'nin son 16 yılda güçlü bir yönetim ve iradeyle güçlü ekonomiye, sıkıntılı dönemlerde birlik ve beraberlik ruhunu hızlı şekilde tesis etme imkanına sahip oldukları için saldırıları kolaylıkla bertaraf ettiklerini aktardı.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık kararların hızlı şekilde alındığını, bunun en son örneğinin kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenleme olduğunu kaydetti.

İş dünyasının uzun süredir beklediği kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemenin yayınlanıp hayata geçtiğini anlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"İstihdamın korunmasını sağlayıcı, iş verenlerimizin nefes almasını katkı sağlayacak bir düzenleme. Ufak bir esneklik gerçekleştirilmiş durumda. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma koşullarıyla ilgili bazı kolaylaştırmalar gerçekleştirildi. Bunun için başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bakanımıza, hükümet temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Bunun çok pozitif bir katkısı olacağına yürekten inanıyoruz. İş dünyası ile temaslarımız devam ediyor. Bu konuyla ilgili adımlarımızı talepler geldiğinde atmaya devam edeceğiz. Şu anda Allah'a çok şükür, yolumuza güçlü şekilde devam ediyoruz."

"Tüm birimlerimiz karınca gibi çalışıyor"

Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere de değinen Sarıeroğlu, "AK Parti olarak yerel seçimlere çok güçlü hazırlandığımızı ifade etmek istiyorum. Tüm birimlerimiz karınca gibi çalışıyor. Yerel Yönetimler Başkanlığımız, Seçim İşleri Başkanlığımız, Aile Başkanlığımız, Teşkilat Başkanlığımız özel, ayrı ayrı çalışmalar sürdürüyor. Kongremiz bittikten sonra ilk MYK toplantımızı gerçekleştirdiğimiz andan itibaren saha çalışmalarımıza başladık." dedi.

Yerel seçimlerde kadın ve genç siyasetçilerin sayısının artırılmasını istediklerini vurgulayan Sarıeroğlu, "Kadın belediye başkan sayısı, meclis üyesi ve muhtar sayısının artırılması, gençlerimizin enerjisine, vizyonuna ihtiyacımız var. Genç dile ihtiyacımız var. Onların bakış açısıyla inşallah Türkiye'nin daha hızlı koşacağına yürekten inanıyoruz. Yerel seçimlerde belediye başkanlıklarında, meclis üyeliklerinde gençlerimizin daha yüksek sayılarda yer almasını sağlayacağız." diye konuştu.

AA

Etiketler: Sarıeroğlu, yerel seçimler, akp
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