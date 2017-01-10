Vekillerin zorlu sınavı: 338 oy ile kabul edildi

Üzerinde çokça tartışılan ve onlarca soru işareti barındıran ‘cumhurbaşkanlığı sistemini’ içeren anayasa değişikliği mecliste görüşülmeye başlandı. Değişikliğe ilişkin milletvekillerine çağrıda bulunan Ankara Barosu demokrasi vurgusu yaptı ve “ Bu teklifi kabul eden milletvekillerini tarihin unutmayacağını bilin” dedi.

AKP’nin “Cumhurbaşkanlığı sistemi” olarak adlandırılan yönetim şekline geçişi öngören anayasa değişikliğini öngören teklifi, TBMM genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Görüşmelerin yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor. Ankara Barosu Başkanlığı, Meclis Genel Kurulunda görüşülecek anayasa değişikliği teklifine ilişkin, gazetelere verdiği ilanla milletvekillerine çağrıda bulundu. Başkanlık düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu görüşmeleri öncesi açıklama yapan Ankara Barosu, “Egemenliği milletten alarak kayıtsız şartsız Cumhurbaşkanı’na teslim etmeyin” dedi.

Milletvekillerine seslenen baro şu ifadelere yer verdi: “Sayın milletvekilleri, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşeceğiniz ‘Yeni Anayasa Değişikliği Teklifi’ ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin sona ereceğinin; yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin Cumhurbaşkanı’nda toplanmaya çalışıldığının; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘tek adam iktidarına’ bırakılacağının; Cumhurbaşkanı’nın kanun koyucu yerine geçirilmek istendiğinin; devlet yönetiminin yasa yerine ‘Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’ ile düzenlenebileceğinin; yürütme erkinin artık TBMM’ye karşı sorumlu olmayacağının; Bakanlar Kurulu’nun Anayasa’dan çıkarılacağının; bakanların Cumhurbaşkanı’na hizmet eden birer memura dönüştürüleceğinin; ‘Hükümet’in artık fiilen olmayacağının; TBMM Başkanlığı’nın yürütme vekaletini kaybedeceğinin; TBMM’nin artık devleti temsil edemeyeceğinin ve denetim yetkisini kaybedeceğinin; yasama organı olarak üyesi bulunduğunuz TBMM’nin etkisizleştirileceğinin; yasama yetkisinin ellerinizden alınarak Cumhurbaşkanı’na teslim edilmek istendiğinin; yasama organının birer subesi olarak Başbakan’a ya da bir bakana soru soramayacağınızın, sözlü açıklama isteyemeyeceğinizin; salt çoğunluğa ulaşmadan bakanlar hakkında soruşturma isteyemeyeceğinizin; yargıda tek söz sahibinin Cumhurbaşkanı olacağının; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda seçimle gelme yoluyla üyeliğin sonlandırılacağının; ayrıca Devlet bütçesini düzenleme ve değiştirme yetkilerinin tek başına Cumhurbaşkanı’nda olacağının, üstelik bu yetkilerin herhangi bir denetime tabi olmadan kullanılabileceğinin; kısacası bu teklifi kabul etmenizin rejimi değiştirmek, göreve başlarken ettiğiniz yemini bozmak anlamına geldiğinin; teklife ‘Evet’ derseniz milletvekili seçilme amaçlarınızın ortadan kalkacağının farkında mısınız?”

Tarih unutmaz…

Bu teklifi kabul eden milletvekillerinin ağır bir vebal altında olduğunu hatırlatan baro, “Egemenliği milletten alarak kayıtsız şartsız Cumhurbaşkanı’na teslim etmeyin. Bu teklifi kabul eden milletvekillerini tarihin unutmayacağını bilin. Ve aydınlık bir gelecek için anayasa değişikliği teklifine ‘Hayır’ deyin” açıklamasında bulundu.

Anayasa toplumsal uzlaşmanın belgesidir

Geçtiğimiz gün konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anayasaların toplumsal uzlaşma belgesi olarak kabul edildiğini vurgulamıştı ve “Anayasa kitapçığını eline alan her vatandaş bu benim anayasamdır, diyebilmelidir” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ne olmuştu?

AKP’nin “partili Cumhurbaşkanlığı” modeli getiren anayasa değişikliği önerisi, TBMM Anayasa Komisyonu’ndan 9 gün süren müzakereler sonucu geçmişti. Görüşmelerde 21 madde olan teklifin 10 maddesinde değişiklik yapılmış ve paket 18 maddeye düşürülmüştü.

338 oy ile kabul edildi

TBMM'de yeni Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerine geçilmesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda dünkü yoğun tartışmalarının ardından Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesine geçilmesi oylandı. Oyamaya katılan 480 milletvekilinden 338'e kabul, 134'ü ret oyu kullandı.