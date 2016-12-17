Veysi Kaynak: Türkiye'yi istikametinden saptıramaycaklar

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kayseri'de bu sabahki terör saldırısının İstanbul Beşiktaş saldırısı ile benzerlik gösterdiğini ifade ederek, "İnsanımızın güvenliği için özel yetiştirmeye gayret ettiğimiz komandolarımızı hedef almışlar. Türkiye'yi asla bu hadise, istikametinden saptırmayacaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Havaalanı'nda yaptığı açıklamada saldırının İstanbul Vodafone Arena Stadı yakınındaki saldırılara benzediğini belirtti. Veysi Kaynak, şunları söyledi: "Muhtemelen çarşı iznine çıkan askerlerimizin içinde bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik bombalı araç girişimi. Tarz itibarıyla maalesef Beşiktaş'taki elim hadiseye benziyor. İçimizdeki hain unsurlar bizim insanımızın güvenliği için özel yetiştirmeye gayret ettiğimiz komandolarımızı hedef almışlar. Türkiye'yi asla bu hadise istikametinden saptırmayacaktır. Türkiye'nin güvenliği etrafındaki ülkelerin sınırlarından başlar. Türkiye, içindeki bu hadiselerin arkasında bu maşayı tutan eller var, biz bunu biliyoruz.'' DHA

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