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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

'Yakın bir zamanda başlayacak'

15 Ekim 2018, Pazartesi 22:00
Milli Savunma Bakanı Akar, Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda yapılacak ortak devriyeye ilişkin "Yakın bir zamanda başlayacak." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki sürecin planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, "Taahhütlerimizin arkasındayız." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Soçi'deki mutabakat kapsamında İdlib'de oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den, ağır silahların çekilmesi sürecinin tamamlanmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, "Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız." karşılığını verdi.

Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik başlayan ortak eğitimin ne zaman tamamlanacağına dair soruya da Akar, "Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak." cevabını verdi.

Akar, ortak devriyeye yönelik soru üzerine de "Ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: münbiç
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