Yanlış politikalar PKK’yı güçlendirdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP’nin yanlış siyasetiyle, PKK’nın bölgede uluslar arası güçlerin özel güvenlik şirketi haline geldiğini söyledi.

Bilecik’e gelen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kayıboyu Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra önce Vali Süleyman Elban’ı, ardından da Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası’nı ziyaret etti. DP İl binasında konuşma yapan Gültekin Uysal, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada millî güvenliği etkileyecek gelişmelerin yaşandığına dikkat çekti. Uysal şunları söyledi: Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi bölgesinde her dakika çatışmanın ortasında, her şeye rağmen kendi kaderinin kendisi tayin edebilen bir ülke, kendi millî güvenliğinden başararak kendi aklıyla şekillendirdiği siyaseti sürdürme mecburiyeti vardır.

Millî güvenliği derinden etkileyecek

Birkaç gün evvel Kuzey Irak yönetiminin açıkladığı gibi 25 Eylül’de bağımsızlık için referandum taleplerini ortaya koydular. Bölgede Suriye politikasıyla beraber orta ve uzun vadede Türkiye’nin millî güvenliğini derinden etkileyecek yapılanmaların, Türkiye’nin yanlış siyaseti, AKP hükümetinin yanlış çizdiği siyasetle beraber neredeyse PKK’nın bölgede bir uluslar arası güçlerin özel güvenlik şirketi haline geldiği görülmektedir. Bütün bu birleşenleri, birleşen faktörleri değerlendirdiğimizde özellikle son birkaç gündür Katar meselesi üzerinden uzun yıllardır bu bölgeyi sınırların değiştiği, devletlerin ve devletçiklerin ortaya çıktığı bir süreçle beraber, birilerinin yüksek perdeden bir şekil verme gayreti içerisinde olduklarını görüyoruz.”