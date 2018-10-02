Yapılan zamlar geri alınmayacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Lirası’nın önlenemez değer kaybı sonrası yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “Yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak, geri alınmayacak mı?” diye sorarken hükümetin yabancı ülkelere sermaye kaçıranları ‘mutlaka bulması gerektiğini’ söyledi. Bahçeli, AKP ile 24 Haziran’da yaptıkları ‘Cumhur İttifakı’na bağlı olduklarını bildirirken “İstanbul dışında her yerde adaylarımızı çıkaracağız” dedi. Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklaması şöyle; “Ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan kim varsa ne paylaşmayı ve bölüşmeyi özümsememiş utanmazlardır. Stokçuluktan geçinen satılmışların durumu neyse, ekonomik saldırıda ahlâksızlık yapanlar da aynıdır. Kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir insanlık anlayışları vardır. Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı sıkacaktır? Yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak, geri alınmayacak mı? Hükümet yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı.”