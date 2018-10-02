"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yapılan zamlar geri alınmayacak mı?

02 Ekim 2018, Salı 13:00
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Lirası’nın önlenemez değer kaybı sonrası yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “Yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak, geri alınmayacak mı?” diye sorarken hükümetin yabancı ülkelere sermaye kaçıranları ‘mutlaka bulması gerektiğini’ söyledi. Bahçeli, AKP ile 24 Haziran’da yaptıkları ‘Cumhur İttifakı’na bağlı olduklarını bildirirken “İstanbul dışında her yerde adaylarımızı çıkaracağız” dedi. Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklaması şöyle; “Ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan kim varsa ne paylaşmayı ve bölüşmeyi özümsememiş utanmazlardır. Stokçuluktan geçinen satılmışların durumu neyse, ekonomik saldırıda ahlâksızlık yapanlar da aynıdır. Kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir insanlık anlayışları vardır. Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı sıkacaktır? Yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak, geri alınmayacak mı? Hükümet yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı.” 

Etiketler: bahçeli
Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenler atama bekliyor

    1000 camide açık kapı günü

    McKinsey soruları cevap bekliyor

    Senden büyük Allah var

    TBMM, Orta Afrika ve Mali tezkeresini uzattı

    'İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz'

    Bahçelievler'de hastası tarafından vurulan doktor vefat etti

    Cezayir'de meclis faaliyetleri donduruldu

    Katalan yönetiminden İspanya hükümetine tehdit

    Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih

    Rusya'dan NATO'ya askeri tatbikat tepkisi

    Altan kardeşler ve Ilıcak'ın cezaları onandı

    Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'den Türkiye açıklaması

    Paris ve Tahran arasında 'istihbarat' gerginliği

    AB, Türkiye'ye yapılan mâli yardımları kesti

    ABD'den Rusya'ya 'kruz füze' tehditi

    Gazze'deki ailelerin yüzde 90'ı içme suyundan mahrum

    Buğdayda büyük kriz

    Mafya da dışarı çıkacak

    IMF gelse bunlardan daha kötü olmaz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kişilere ve devlete karşı işlenen suçlar
    Genel

    Senden büyük Allah var
    Genel

    McKinsey soruları cevap bekliyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Âyetlerin âyetleri”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Önce yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
    Genel

    Mevlid okutmaya MİT sorgulaması
    Süleyman KÖSMENE

    Listenin bir ucu âlem-i bekadadır
    Genel

    1000 camide açık kapı günü
    Genel

    Öğretmenler atama bekliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.