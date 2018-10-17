Yargı görevini cesaretle yapıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “21. Dönem Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile 13. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları Kura Töreni”nde, adaylık sürecini tamamlayarak mesleğe ilk adımı atanları kutladı.

Gül, kur’a töreniyle 2 bin 83 hakim ve savcının göreve başlayacağını bildirerek, adaletin hukuka bağlılık dışında her türlü bağlılığı reddetmeyi gerektirdiğini, Türk yargısının, bağımsızlık ve tarafsızlık vasfını koruyarak, yargı yetkisini Anayasamızın emrettiği gibi Türk milleti adına kullanacağını söyledi. Gül, yargı mensuplarının zorluklar karşısında yılmadan, hukukun ve vicdanın sesi dışında harici hiçbir etkiye aldırmadan, fedakârca görevini yerine getirmeye devam edeceğini vurgulayarak, “Bazı dâvâların mahiyeti itibarıyla iç ve dış kamuoyunun yakın ilgisine mazharolduğunu biliyoruz. Bunlardan bazılarının uluslar arası düzeyde politik tartışma, gerilimlere konu olabildiği de sır değildir. Bu tartışmalar, yargılamaların, Türk milleti adına karar veren, bağımsız ve tarafsız mahkemelerimiz tarafından sürdürülüp sonuçlandırıldığı gerçeğini asla değiştirmez, değiştiremez. Yargı mensuplarımız, görevlerini cesaretle yerine getirmektedir.”

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