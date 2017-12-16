Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yalova 6. İl Kongresinde konuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Böyle avuç dolusu sahte evraklar sallamakla sen kalkıp da Tayyip Erdoğan'a, ailesine leke süremezsin, yargıda hesabını vereceksin." dedi. ''Suriye'de bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz'' "İsrail istemiyor diye Filistin'in, Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Amerika'nın başka hesapları var diye Suriye'de bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Irak'ın mezhep ve köken temelli bölünmesine seyirci kalmayacağız. AB'nin, NATO'nun, bir başka gücün ülkemizi ve milletimizi istiskal anlamına gelecek tavırlarına asla seyirci ve sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı. AA

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